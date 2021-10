L’Ajuntament de Sueca convoca un concurs escolar d’eslògans, frases i poesies al voltant del 25N

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, ha convocat un concurs per a la realització d’eslògans, frases i poesies al voltant de la igualtat, en els centres escolars de Sueca, amb motiu de la pròxima celebració del 25N Dia Internacional Contra la Violència de Gènere. “L’objectiu és potenciar, entre els i les escolars del municipi, la promoció de la igualtat i l’erradicació de tota classe de violència a través de l’expressió artística. Volem contribuir a inculcar entre els xiquets i xiquetes els valors de la no discriminació i la superació d’estereotips de tot tipus, al voltant de la commemoració del 25N, perquè es convertisca en un referent que perdure en el temps i servisca de visibilització reivindicativa”, ha explicat la regidora responsable de l’àrea, Gema Navarro.

Podran participar tots els centres escolars del municipi que ho desitgen, així com el Centre d’Educació Especial ‘Miquel Burguera’ i el Centre Ocupacional Municipal, valorant-se significativament la implicació de l’alumnat en la realització dels treballs. La presentació de sol·licituds per a participar en el concurs, es podrà realitzar fins al pròxim 12 de novembre.

La decisió del jurat es basarà en els següents criteris: -exposició de valors igualitaris i inclusius, trencant estereotips i rols de gènere; -mostrar les escoles com a motor social de canvi i diversitat, donada la importància de l’àmbit educatiu en estes reivindicacions i promocions de la igualtat; -qualitat artística, originalitat de l’eslògan, frase o poesia, i recursos i materials utilitzats; i -participació de l’alumnat, qualitat i impacte del missatge que es vol transmetre.

Els premis seran de 350 euros i diploma, per al primer; 200 euros i diploma, per al segon; 150 euros i diploma, per al tercer; i 100 euros i diploma, per al quart.