L’Ajuntament de Sueca demana a la ciutadania que extreme la precaució davant l’augment en les xifres de contagis

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni, han volgut llançar un missatge a la ciutadania, davant l’augment de contagis per COVID-19 a la nostra ciutat que reflecteixen les últimes xifres oficials, i les noves mesures imposades per la Generalitat. Tant l’alcalde com la regidora han explicat que, lamentablement, este pic que s’ha produït era previsible després del pont de desembre i les passades festes nadalenques. “Ja fa unes setmanes que veníem anticipant-nos, insistint en algunes mesures que havien de ser d’obligat compliment, com evitar les reunions innecessàries i acudir a llocs on es pogueren produir aglomeracions; perquè sabíem que, d’alguna manera, això podia influir en les festes nadalenques i provocar que s’establiren mesures més restrictives, com està ocorrent”, ha explicat la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni, qui ha tornat a insistir en la necessitat vital que tots siguem conseqüents amb els nostres actes, ja que la inconsciència d’algunes persones no sols posa en risc sever la seua salut, sinó la de tots els altres.



Des de l’Ajuntament s’ha informat també que les noves mesures imposades per la Generalitat, anunciades el passat dia 5 i que entren en vigor hui, poden consultar-se a través de les xarxes socials municipals. Arran de les noves restriccions, tots els grups polítics amb representació en el consistori han mantingut una reunió per a estudiar algunes mesures complementàries que s’introduiran a la nostra ciutat com a reforç i per a adaptar-se als nous horaris establits. “Per això, informem la ciutadania d’algunes modificacions, com l’horari de la Biblioteca Municipal, que tancarà, a partir de hui, a les 21.30 per a adaptar-se al nou toc de queda; l’anul·lació de la sessions d’assajos en el Casal Jove; i la reducció de l’aforament del Centre Municipal Bernat i Baldoví fins a un màxim del 35%. No sabem si seran mesures definitives o no, dependrà de com evolucionen les xifres a Sueca i de si resulta necessari realitzar modificacions”, ha explicat Estefanía Requeni.



Tant Vázquez com Requeni han assenyalat que és molt probable que les xifres que es manegen actualment no representen el pic més alt que puga tindre Sueca després de les festes nadalenques. “Des de l’Ajuntament sentim preocupació i, per això, insistim una vegada més en què l’asèpsia i la responsabilitat individual, que algunes persones, pel que sembla, no han demostrat, haurien de ser nostra màxima sempre fins que arribe l’anhelada vacuna per a tots”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. A pesar de les xifres, des de l’Ajuntament han volgut mostrar també el seu agraïment a la població per la seua col·laboració i esforç en estos moments tan difícils.



Dimas Vázquez ha incidit també en el fet que, des del minut zero, l’Ajuntament ha facilitat diverses vegades de manera repetitiva a la ciutadania, a través de les seues xarxes socials, els enllaços oficials per a consultar les dades facilitades per la Conselleria tots els dimarts i divendres. “Sempre hem recorregut a les xifres oficials, fugint de rumors, faules i comentaris, que només provoquen desinformació i un alarmisme, a vegades, innecessari. Agrairia a la ciutadania de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes que, cada vegada que vulguen consultar qualsevol dada, utilitze les xarxes socials de l’Ajuntament les quals oferiran, a partir d’ara també, a més dels enllaços, les dades de Sueca en un format més gràfic”.



Finalment, Dimas Vázquez ha volgut també llançar un missatge d’optimisme després de l’arribada de les primeres vacunes a Sueca ahir dia 6, concretament a la Fundació SASM. “Així mateix, des de l’Ajuntament s’han realitzat totes les gestions pertinents per a agilitar l’arribada de la vacuna, al més prompte possible, a la Residència San José i a l’Asil d’Ancians on es troben els nostres majors”.