L’Ajuntament de Sueca destina 600.000 euros per a ajudar als negocis locals

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Sueca ha aprovat una subvenció de 600.000 euros per a ajudar als negocis locals, greument castigats durant la situació d’emergència sanitària ocasionada pel Covid-19. “La crisi sanitària que hem viscut, i encara estem vivint, ha provocat que els nostres negocis locals es vegen seriosament afectats i, per això, hem decidit, entre moltes altres mesures que estem duent a terme, destinar una subvenció molt important a fi d’aconseguir la seua recuperació. L’import màxim que es destinarà a cada autònom o autònoma que vulga beneficiar-se d’esta ajuda serà de 400 euros, en forma de targeta de crèdit que podrà utilitzar-se únicament en els comerços locals que s’hagen adherit a la campanya, emplenat el formulari corresponent i presentat la documentació”, ha explicat la regidora de Comerç, Manoli Egea, qui ha recordat als possibles interessats a ser comerços on es puguen usar estes ajudes en forma de targetes, que encara queden uns dies per a adherir-se, i que poden fer-ho a través del següent enllaç: https://forms.gle/wL2bKv7pt1LRpZGj7



Podrà beneficiar-se de l’ajuda de fins a 400 euros, per a utilitzar en els comerços locals adscrits, la persona autònoma, microempresa o xicoteta empresa que haja hagut de suspendre la seua activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les seues modificacions. També podran beneficiar-se aquelles que, havent mantingut l’activitat, hagen reduït la facturació corresponent al mes d’abril de 2020 en, almenys, un 60% respecte a la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.



Les sol·licituds per a rebre estes ajudes hauran de presentar-se en el registre electrònic de l’Ajuntament de Sueca, en imprés normalitzat de sol·licitud, que estarà disponible en la web municipal (www.sueca.es). També estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria.



El termini per a la presentació de sol·licituds d’estes ajudes serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les bases en la pàgina web de l’Ajuntament.