L’Ajuntament de Sueca duu a terme una sèrie de millores en el polígon industrial

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Serveis Municipals, Comerç i Indústria, ha realitzat una sèrie d’actuacions de millora en el polígon industrial del municipi, gràcies a una aportació econòmica municipal i a una subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), mitjançant el Programa de Millores de Parcs Empresarials de l’any 2021, per un import total de 200.911,30 euros.

Els treballs han consistit en tres actuacions importants. D’una banda, s’ha millorat l’eficiència i estalvi energètic de l’enllumenat públic, substituint les lluminàries antigues de vapor de sodi per altres d’energia led amb sistema de telegestió que enviarà ràpidament un avís, així com la localització, de la iluminària que haja patit alguna avaria.

D’altra banda, s’ha millorat i modernitzat el servei d’aigua potable amb la sectorització de la xarxa existent per a previndre i minimitzar l’impacte de possibles avaries, evitant deixar sense subministrament a tot el polígon mentre que es reparen. “Així mateix, s’ha procedit a la implantació de la telegestió en els comptadors dels subministraments per a facilitar el treball, minimitzar fuites i evitar usos fraudulents. Durant uns mesos, compaginarem encara la lectura visual amb la telegestió per a comprovar que les dades són les correctes. És un servei pilot que hem implantat en el polígon de Sueca i que tenim previst anar ampliant a altres zones, tant de la costa com del nucli urbà”, ha assenyalat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.

Finalment, s’ha millorat la senyalització viària (repintant la calçada en els passos de vianants i limitant la velocitat a 30 quilòmetres per hora), i la senyalització vertical, “amb la identificació dels carrers i empreses de tot el polígon, també a través d’un directori, tal com venien demandant les empreses i com ens van traslladar en la reunió que vam mantindre amb ells”, ha explicat Joan Carles Vázquez.

Per la seua part, la regidora de Comerç i Indústria, Manoli Egea, ha explicat que “la nostra pretensió és actualitzar, i modernitzar, el polígon industrial de Sueca a fi d’aconseguir una major visibilitat de les empreses, fent més fàcil la seua localització a través d’uns directoris on es podran visualitzar a totes les que estan situades en el polígon. A més, s’han senyalitzat els carrers amb el seu nom i els seus números corresponents, perquè siga més fàcil trobar a cada empresa. Per a este 2022 tenim previst continuar amb els treballs de millora”, ha explicat Manoli Egea.