L’Ajuntament de Sueca entrega els premis del XXII Concurs de Dibuix Escolar “Jaume I i el 9 d’Octubre”

L’Ateneo Sueco del Socorro ha sigut el lloc triat, en esta ocasió, per al lliurament dels premis del XXII Concurs de Dibuix Escolar “Jaume I i el 9 d’Octubre”, atorgats per la Regidoria d’Educació. En este certamen infantil participen els i les alumnes, des de tercer d’Infantil fins a sisé de Primària, de tots els col·legis de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, així com els alumnes del CPEE Miquel Burguera d’Educació Especial, desenvolupant les seues habilitats artístiques per a realitzar un dibuix al·lusiu a esta temàtica, fins a quart de Primària, o un cal·ligrama en valencià amb la mateixa temàtica, per als alumnes de cinqué i sisé.

El regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, ha agraït a tot l’alumnat la seua participació i el nivell i qualitat dels dibuixos i cal·ligrames presentats, “la qual cosa ha dificultat enormement el treball del jurat”. En esta edició, els premis han sigut concedits a:

– 3r d’Infantil: 1r Premi, Lucía Lletí (CEIP Carrasquer); 2n Premi, Belén Miralles (Col·legi Uniana); i 3r Premi, Martina Ferrer (Centre d’Educació Infantil San José y San Antonio).

– 1r de Primària: 1r Premi, Martina Ortiz (CEIP Carrasquer); 2n Premi, Alba Mejía (CEIP Cervantes), 3r Premi, Mar Forquet (Col·legi Lluís Vives).

– 2n de Primària: 1r Premi, Pedro Serra (Col·legi L’Encarnació); 2n Premi, Marc Torres (Col·legi Uniana); 3r Premi, Carla Viñoles (CEIP El Perelló).

– 3r de Primària: 1r Premi, Vega Maldonado (CEIP Cervantes); 2n Premi, Vega Hermano (Escola Jardí de l’Ateneu); 3r Premi, Cloe Soler (CEIP Carrasquer).

– 4t de Primària: 1r Premi, Àfrica Escrivá (Escola Jardí de l’Ateneu), 2n Premi, Miquel Ortells (Col·legi Mª Auxiliadora); 3r Premi, Ariadna Viñoles (Col·legi Lluís Vives).

– 5é de Primària: 1r Premi, Teresa Martínez (Col·legi Uniana); 2n Premi, Ana Serrano (Col·legi Nostra Senyora de Fàtima); 3r Premi: Adrià Máñez (Col·legi Mª Auxiliadora).

– 6é de Primària: 1r Premi, Núria Ibáñez (Col·legi Lluís Vives); 2n Premi, Carla Marco (Col·legi Uniana); 3r Premi, Irene Soto (Col·legi L’Encarnació).

– Educació Especial: 1r Premi, Érika Navalón (Aula 12); 2n Premi, Haizea Ortiz (Aula 9); 3r Premi, Víctor Ruiz (Aula 5).

L’acte de lliurament de premis ha comptat amb la presència d’una gran represen-tació de la corporació municipal. Tots els i les alumnes premiats, han rebut un diploma acreditatiu i un regal consistent en un xec per a material de llibreria i papereria per import de 30 euros, per als tercers premis; 45 euros, per als segons; i 60 euros, per als primers premis.

L’exposició amb tots els dibuixos premiats i finalistes pot visitar-se a la sala Els Porxets.