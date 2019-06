L’Ajuntament de Sueca extrema les mesures per a lluitar contra els efectes del mosquit tigre

Sueca intensifica els treballs d’aplicació contra el mosquit tigre en diferents focus de la ciutat

El consistori suecà ha realitzat una xarrada informativa als treballadors municipals per previndre focus i picadures de mosquit tigre

Les altes temperatures de les darreres setmanes i les abundants pluges de l’hivern han creat el caldo de cultiu perfecte per a la proliferació del mosquit tigre. Davant esta situació, la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca ha activat el protocol per tal d’intensificar les accions contra la plaga. És per això, que s’han posat en marxa els treballs d’aplicació de tractaments en diferents punts de la localitat per a evitar focus de proliferació del mosquit tigre. Entre les zones de la ciutat tractades es troben: el barri de La Canal, el passeig de l’Estació, la plaça de l’Ajuntament i el carrer José María Boix Vila.

Durant tot l’any, l’Ajuntament de Sueca ha realitzat treballs de neteja i tractament d’embornals, séquies, fonts o qualsevol punt que presente làmines d’aigua acumulada per combatre les plagues del mosquit tigre. L’empresa de neteja viària i recollida de residus SAV (Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia) ha estat l’encarregada de desembossar i netejar embornals, tot seguit l’empresa LOKÍMICA, contractada pel Consorci de la Ribera, ha aplicat els tractaments en aquests punts i zones de pública concurrència, efectuant controls i aplicant el producte biocida en els espais susceptibles d’albergar mosquit, sobretot en la via pública i especialment als embornals.

A més a més, l’Ajuntament ha oferit hui dimarts 25 de juny, a la Casa de la Cultura, una xarrada formativa als treballadors municipals per transmetre les nocions bàsiques per a evitar la proliferació del mosquit tigre. En esta xarrada de prevenció s’hi ha explica’t un conjunt de mesures per evitar focus larvaris i així combatre la cria i la proliferació d’esta espècie en espais públics i edificis municipals. S’ha recordat també que és molt important que veïnes i veïns han de revisar els seus domicilis, ja que els mosquits troben en l’àmbit domèstic una àmplia varietat d’espais on refugiar-se i criar, ja siguen balcons, patis, terrasses, o jardins. Per a frenar la seua propagació cal evitar acumulacions d’aigua estancada, per exemple a abeuradors d’animals, canaletes, poals, plats de plantes, entre d’altres; i col·locar teles mosquiteres en els conductes de respiració de pous, fosses sèptiques i aljubs. Així també s’ha aconsellat mantindre els nivells de clor adequat durant tot l’any en les piscines, basses i estanys per tal que no crien allí.

El mosquit tigre és un insecte de dimensions reduïdes (entre 2 i 10 mm), de color negre amb ratlles blanques -més visibles a les potes i a l’abdomen-, i amb una línia blanca al capdavant i al tòrax. Es caracteritza per volar baix, per això sòl afectar les extremitats inferiors de les persones. La sensació de molèstia de la picada és més important en aquelles zones on el mosquit tigre s’ha introduït més recentment, en comparació amb d’altres on existeix certa habituació i, els símptomes de la picada es van atenuant. Des del Departament de Medi Ambient es recorda a la ciutadania que si detecten algun focus en la via pública o es veuen afectats per picades ho comuniquen a l’Ajuntament per via telefònica o mitjançant els formularis disposats al vestíbul de l’Ajuntament, per tal d’avisar a l’empresa encarregada. També podran posar-se en contacte amb el Departament a través del correu electrònic mediambient@sueca.es. Així mateix es recorda que la majoria dels focus larvaris procedeixen d’espais privats, per la qual cosa la col·laboració ciutadana és fonamental per detindre el mosquit.