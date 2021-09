L’Ajuntament de Sueca guarda un minut de silenci per l’última víctima de la violència masclista

L’Ajuntament de Sueca ha mostrat el seu recolzament a la convocatòria realitzada per la Federació Valenciana de Municipis i Província per a guardar este matí un minut de silenci com a repulsa per l’assassinat masclista que li va costar ahir la vida a una dona de la Vila Joiosa. La regidora d’Igualtat del consistori, Gema Navarro, acompanyada pels també regidors Celia Beltrán, Estefanía Requeni i Julián Sáez, han mostrat així la seua repulsa per este nou assassinat que ha posat fi a la vida d’una dona de 40 anys, amb dos fills, que es converteix en la víctima número 34 de dones assassinades per les seues parelles o exparelles enguany, i la 1.112 en el còmput global des de 2003. Pel que respecta al nombre de menors orfes per la violència de gènere a Espanya, ascendeix a 19 en 2021 i a 323 des de 2013.

Related