L’Ajuntament de Sueca ha engegat els treballs de neteja i adequació dels solars urbans i les entrades de la ciutat

Des de l’Ajuntament de Sueca amb la col·laboració amb el Consell Agrari s’ha posat en marxa una campanya de neteja de tots els solars que necessitaven una actuació urgent, per millorar la qualitat de vida i l’aspecte de la ciutat. A causa de l’estat lamentable que presentaven moltes parcel·les de la nostra ciutat, i a les altes temperatures que agreugen encara més les molèsties que puguen causar als veïns la presència d’herbes altes, matolls, runes, rosegadors, etc., s’estan duent a terme uns treballs de neteja, que s’estendran per tota la ciutat, a fi que aquesta mostre el seu estat més òptim quant a higiene i salubritat.

El consistori suecà juntament amb la brigada del Consell Agrari treballa desbrossant, retirant i separant totes les escombraries i la runa que es troba en estes parcel·les i entrades de titularitat municipal. Tanmateix l’Ajuntament té previst estendre les labors de neteja a diferents paratges suecans com, la Muntanyeta dels Sants, Els Ullals de Baldoví i l’Assut de Sueca, els quals són llocs emblemàtics i d’esbarjo de la nostra ciutadania i que necessiten.

Des de l’Ajuntament de Sueca i el seu alcalde, Dimas Vázquez, agraeixen la col·laboració del Consell Agrari perquè s’hagen agilitzat els treballs de neteja. Millorar la imatge de la ciutat, reforçar la salubritat i reduir el risc d’incendis d’aquestes zones de titularitat municipal són objectius primordials del nou equip de govern de l’Ajuntament de Sueca. Finalment, des del consistori es prega a les veïnes i veïns propietaris de solars privats assumisquen la neteja d’aquests per mantindre la salubritat i bon aspecte de la nostra ciutat.