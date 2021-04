L’Ajuntament de Sueca i Caixa Popular renoven el conveni de col·laboració per a impulsar l’activitat emprenedora a la ciutat

Connect on Linked in

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la directora de l’oficina de Caixa Popular de Sueca, Lorena González, han signat este matí la renovació del conveni de col·laboració, que es va subscriure al febrer de 2020, mitjançant el qual es pretén impulsar l’activitat emprenedora, facilitant el finançament de projectes empresarials amb unes condicions econòmiques més favorables, a través de la Línia Emprén. D’esta manera, es pretenen fomentar les activitats locals a fi de crear ocupació, riquesa econòmica i, en definitiva, benestar social.

“Este matí, hem assistit a la renovació d’una línia de préstecs per a emprenedors amb unes condicions molt favorables. Esta iniciativa es va posar en marxa a principis de l’any passat però, a causa de la irrupció de la pandèmia, va ser molt poc utilitzada, ja que es feia molt difícil posar en marxa qualsevol negoci. Ara, gràcies a la renovació del conveni, volem donar-li una major publicitat perquè arribe a més gent i puguen beneficiar-se totes aquelles persones emprenedores interessades”, ha explicat la regidora responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), Carmen Pérez. Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat, com a una de les principals preocupacions de qualsevol gestor polític, la creació d’ocupació, “des que vam entrar a l’Ajuntament, hem posat en marxa diversos plans d’ocupació local per a persones desocupades; i, amb esta renovació del conveni amb Caixa Popular, s’ofereix una altra opció, en este cas privada, perquè els nous emprenedors puguen tindre les màximes facilitats a l’hora de poder posar la seua empresa en marxa. Per això, animem la ciutadania interessada al fet que acudisca al departament d’ADL per a consultar les condicions del conveni”.

Amb la signatura d’esta renovació, tant l’Ajuntament de Sueca com Caixa Popular, demostren el seu especial interés a col·laborar i coordinar esforços per a permetre que les activitats que es realitzen porten aparellada una millora del benestar de la ciutadania, tant a nivell econòmic com social. “Podrà beneficiar-se qualsevol persona de Sueca que vulga emprendre i millorar la seua trajectòria professional. En Caixa Popular sempre hem sigut a prop a fi de millorar l’economia i societat dels municipis en els quals som presents, i creiem que és una bona manera de fer costat al teixit econòmic local perquè tots els ciutadans puguen emprendre el seu negoci”, ha explicat la directora de l’oficina de Caixa Popular de Sueca, Lorena González.

Per la seua bana, el servei d’assessorament empresarial de l’ADL de Sueca estudiarà les propostes presentades per les persones interessades i valorarà el pla d’empresa del projecte, l’informe de viabilitat i si es compleixen tots els requisits. Posteriorment, realitzarà un informe tècnic que presentarà a l’entitat financera, qui estudiarà el cas i estimarà si es denega o aprova el microcrèdit.

En virtut d’este conveni, l’Ajuntament de Sueca es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’emprenedoria, així com la consolidació i/o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, i dirigir a aquelles persones físiques o jurídiques assessorades per la corporació municipal a Caixa Popular perquè analitze, i si escau, aprove la sol·licitud de finançament.

D’esta manera, l’Ajuntament de Sueca, mitjançant el servei d’assessorament empresarial de l’ADL, impulsa i fomenta el grau d’inserció de les persones desocupades i emprenedores, a fi de facilitar la seua transició al món laboral, o la seua requalificació professional, en un context actualment molt abatut per la crisi sanitària i econòmica.