L’Ajuntament de Sueca informa a peu de carrer a la ciutadania sobre els avantatges de mantindre una ciutat més neta i saludable

El bon acolliment de la campanya sobre la importància de recollir els excrements de les mascotes i l’adscripció al cens animal que s’està duent a terme des de l’Ajuntament, ha fet que la Regidoria de Benestar Animal allargue una setmana més la seua duració





Les regidories de Benestar Animal i Seguretat Ciutadana han començat estos dies a repartir, entre la ciutadania, els fullets informatius de les campanyes de conscienciació que han posat en marxa conjuntament per a la bona convivència i l’obtenció d’una ciutat més neta i saludable, amb la col·laboració de tots i totes.



Agents de la Policia Local estan recorrent diferents zones de Sueca, i els seus comerços, per a, a través d’un servei de proximitat a la ciutadania, informar sobre les ordenances municipals i aquelles conductes que són sancionables per afectar seriosament la convivència i la salut general. “Esta setmana, hem iniciat esta campanya que té per objectiu, a més d’oferir un nou servei des de la Policia Local més pròxim als nostres veïns i veïnes, informar-los sobre la importància del compliment de les ordenances en qüestions com els horaris i llocs per al depòsit del fem i residus voluminosos, o l’obligació de portar subjectes a les mascotes i de recollir els seus excrements”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



Per la seua banda, la Regidoria de Benestar Animal està procedint durant tota la setmana al repartiment de fullets informatius i utensilis per als propietaris i propietàries de mascotes, a fi d’evitar els excrements i orins al carrer. Per a això, a més de repartir estos obsequis, s’està aprofitant per a confeccionar un cens d’animals a l’Ajuntament, ja que en estos moments només existeix un de gossos potencialment perillosos. Des de dilluns passat, l’estand informatiu està recorrent diferents zones de la ciutat. Esta vesprada estarà situat en la plaça de l’Ajuntament, en horari de 18 a 21 hores i, a causa de l’èxit de la convocatòria, la campanya s’allargarà una setmana més.



“Al mateix temps que entreguem als propietaris i propietàries utensilis que els seran de gran utilitat per a evitar la brutícia en la via pública, procedim a inscriure als seus animals en el cens, presentant la corresponent documentació en regla. Estem molt contents per l’acolliment que està tenint esta iniciativa. Són moltes les persones que estan acudint i, per això, ampliarem la campanya una setmana més, per a acabar de repartir el material que tenim i continuar censant als gossos. A més, molts propietaris/ies d’animals ens estan demanant més mesures, com les mostres genètiques que, ací, ens plantejarem a mitjà termini. En tres dies de campanya, hem censat a més de 200 gossos, i crec que és un treball molt important sobretot per a prendre mesures en determinades zones de la ciutat en les quals es concentra major població de gossos, com l’avinguda del Mestre Serrano, on estem estudiant la possibilitat de construir un altre pipican”, ha assenyalat la regidora de Benestar Animal i Medi Ambient, Carmen Pérez, qui està sent la responsable d’atendre la ciutadania i confeccionar el cens animal de la campanya, tots els dies, des de l’estand instal·lat en diferents zones de la ciutat.



Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció per l’èxit de la campanya, “la seua principal finalitat és informar i repartir estos utensilis per a eliminar la brutícia als carrers. Vull agrair l’actitud de la ciutadania que està participant en la campanya i fent ús d’estos productes. La Policia Local també està desenvolupant una campanya informativa sobre les ordenances municipals en este sentit, i esperem no haver d’aplicar cap sanció sobre este tema, perquè no és la nostra intenció. Per tant, demanem des de l’Ajuntament que les persones es consciencien, que cuiden molt a les seues mascotes i a la seua ciutat”.