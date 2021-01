L’Ajuntament de Sueca informa sobre les ajudes del Programa de Foment del Treball Autònom per a l’exercici 2021

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), i amb l’objectiu de contribuir al foment de la creació d’ocupació, vol informar a tots els interessats/des sobre la publicació de les subvencions de la Generalitat Valenciana destinades al Programa de Foment del Treball Autònom per a l’exercici 2021.



Podran beneficiar-se d’estes ajudes totes les persones desocupades que es constituïsquen com a personal treballador autònom o per compte propi, excepte aquelles persones sòcies de mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador. “Des del departament responsable de l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament, ens posem a la disposició de totes aquelles persones interessades a rebre estes ajudes per a assessorar-los i ajudar-los en la realització dels tràmits corresponents, a fi de contribuir al foment de la creació d’ocupació local”, ha explicat la regidora responsable de l’ADL, Carmen Pérez.



Les condicions per a la concessió de la subvenció són: -haver iniciat l’activitat autònoma a partir de l’1 de gener de 2021; -haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant en LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) fins a l’inici de l’activitat; -figurar d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, o equivalent com abans de la presentació de la sol·licitud; -no haver figurat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en els 6 mesos anteriors a l’inici de l’activitat; -desenvolupar l’activitat de manera independent; -no haver sigut beneficiari, en algun dels tres exercicis anteriors, d’altres subvencions de LABORA; i -el projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l’informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’entitats de l’ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana. En este cas, es pot sol·licitar a l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sueca.



El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l’1 de setembre de 2021. Si es necessita més informació, l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sueca posa al servei d’els i les interessats/des el següent número de telèfon: 96 170 00 50, ext. 102.