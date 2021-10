L’Ajuntament de Sueca inverteix 235.000 euros en la reparació de voreres

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme, està procedint a la renovació d’un gran nombre de voreres, tant en el nucli urbà com en la zona marítima del municipi, amb una inversió total de 235.000 euros. “Estem actuant en zones amb una antiguitat de més de 30 anys que no tenen taulell o no s’havien fet mai. Amb estos treballs pretenem aconseguir una ciutat més digna, accessible i segura per al dia a dia dels nostres veïns i veïnes”, ha assenyalat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco, qui ha volgut també demanar disculpes per les molèsties que puguen ocasionar estes obres.

Per la seua part, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat que “estes obres formen part de les diferents fases d’actuació que executarem des de l’Ajuntament, tant en vials com en voreres, i que no es quedaran únicament en estes accions, sinó que durant esta legislatura anem a invertir més recursos econòmics per a millorar eixes infraestructures, entre altres actuacions”. El regidor responsable de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, ha assenyalat també que “des de l’empresa municipal Aigües de Sueca, reposarem totes les instal·lacions de canonades en les zones on es facen estos treballs, gràcies a la coordinació amb la Regidoria d’Urbanisme, i amb la finalitat d’aprofitar tots els recursos a l’abast. Així mateix, el departament de Serveis Municipals renovarà tota aquella instal·lació elèctrica que es veja afectada per les obres”.

Quant al nucli urbà, es repararan les voreres dels carrers Polinyà, Conrado Granell, Cavall Bernat, Portal de Sales i avinguda de Gandient. Pel que respecta a la zona marítima, els treballs es duran a terme als carrers Riu Llucena, Riu Millars, Riu Belcaide, Riu Cérvol i Riu Montlleó.