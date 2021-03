L’Ajuntament de Sueca inverteix 250.000 euros en la renovació del paviment i asfaltat d’un gran nombre de carrers del municipi

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme, procedirà a la realització de treballs de renovació i repavimentació d’asfalt en un gran nombre de carrers del nucli urbà necessitats d’estes millores. “En total, es renovaran 16.909,15 metres quadrats de via, per a la qual s’ha previst un pressupost global de licitació de 250.000 euros. Amb esta actuació, es renovaran tots aquells desperfectes de les calçades i es facilitarà el trànsit dels vehicles. Sabem que queda treball per fer, i posarem tot el nostre esforç a solucionar tots els problemes que dificulten la vida de la nostra ciutadania. Des del Departament, continuarem treballant per a dignificar la nostra ciutat”, ha assenyalat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco.

“Dins del pla de treball que tenim a l’Ajuntament, l’adequació, tant de carrers com de voreres, és una de les nostres prioritats perquè suposen un servei bàsic que la ciutadania ha reclamat des de sempre, i ens hem trobat amb una ciutat amb moltes deficiències en este tipus d’actuacions. Des del principi de la legislatura, ens vam marcar un full de ruta per a actuar en diferents llocs del nucli urbà i també la zona marítima. La previsió és actuar en diferent fases durant esta legislatura per a condicionar la nostra ciutat com mereix”, ha explicat l’alcalde, Dimas Váquez.

Els carrers en els quals s’han previst les primeres actuacions són: València, Ronda del Borx, Polinyà-Cavall Bernat, Ronda del Borx-Utxana, Canal-Palleters, Antoni Cebolla, Marenys-Arquitecte B. Ferrando-adjacents, Camí Dos Pontets, Gómez Ferrer, Ronda Joan Fuster, Pintor Claros-Roís de Corella, Ronda País Valencià-Santo Domingo, Ronda País Valencià-Cullera, avinguda de la Mar-Pont Vell, avinguda de l’Albufera, Sevilla, la Valldigna, Cronista Ribera, J. M. Boix Vila, avinguda Mestre Serrano, avinguda de l’Arròs i Foradat.