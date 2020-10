L’Ajuntament de Sueca inverteix 800.000 euros a millorar les instal·lacions d’aigua potable de la zona marítima

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El temporal Gloria del passat mes de gener va ocasionar danys devastadors en estes instal·lacions

L’Ajuntament de Sueca, a través de l’empresa municipal Aigües de Sueca, ha realitzat una importantíssima inversió, valorada en poc més de 800.000 euros, per a millorar tota la instal·lació d’aigua potable de la zona marítima que es va veure greument afectada pel temporal Gloria. La excepcional borrasca que vam patir va arrancar més de 800 metres de canonada general, que es trobava davall de l’arena: uns 200 metres en la zona de Platja del Rei i al voltant de 600 metres en la zona entre la Llastra, Fernandet i Loteria. Els danys provocats van causar un tall de subministrament en bona part del sector marítim, que es va prolongar per uns dies fins que es va poder resoldre de manera provisional.



“Per a proporcionar una solució permanent al greu problema que ens vam trobar, i més de cara a l’època estival, des de l’Ajuntament vam tramitar les actuacions pertinents com a obres d’emergència i, en menys d’un mes, van començar els treballs, valorats en més de 800.000 euros, la inversió més elevada dels últims 20 anys. La crisi per la Covid-19 va provocar una interrupció en les obres, però aconseguírem que s’acabaren en el termini establit perquè el subministrament estiguera garantit a l’estiu en tota la zona marítima”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.



Amb l’objectiu d’evitar danys tan greus de cara a futurs temporals, la nova canonada, de fundició dúctil, un material molt durador, ha sigut instal·lada, en la majoria del seu traçat, per carrers pròxims consolidats. Tan sols en alguna zona puntual transcorre per davall del passeig marítim, però en cap cas s’ha instal·lat davall de l’arena de la platja, com anteriorment. “Amb esta forta inversió, s’ha millorat considerablement la qualitat del servei i s’han resolt de colp els problemes associats a la presència de canonades de gran diàmetre en l’arena de la platja”, remarca Vázquez.