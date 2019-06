L’Ajuntament de Sueca llança la campanya de rebaixes en valencià

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Promoció Lingüística, torna a posar en marxa, amb motiu dels descomptes de la temporada estival, una campanya per a promoure l’ús del valencià als comerços locals a través de cartells de rebaixes i etiquetes en valencià. Com en altres anys, l’Oficina de Promoció Lingüística (OPL) ha lliurat als comerços de Sueca la cartelleria de rebaixes i descomptes, així com etiquetes en valencià per assenyalar el preu d’abans i la xifra actualitzada amb el descompte. El disseny de la cartelleria, en el qual col·labora l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València, ha estat realitzat enguany per Pau Peñalver.

La campanya està realitzada conjuntament amb les oficines de Promoció del Valencià de 22 ajuntaments i la Diputació de València, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a la qual s’adhereix el consistori suecà en cada edició.

D’altra banda, l’OPL vol aprofitar l’ocasió per a comunicar també als responsables dels establiments que poden passar-se per l’oficina per informar-se sobre les ajudes a la promoció de l’ús del valencià per a empreses, comerços i indústries. L’Oficina recorda que la convocatòria per acollir-se a estes ajudes eixirà segurament durant el primer trimestre de l’any. Les activitats objecte de l’ajuda són la retolació interior i exterior de dependències i dels vehicles de l’empresa, la denominació dels productes i/o el seu etiquetatge, el material d’embalatge, la documentació administrativa i tècnica, l’edició de guies i catàlegs, la creació de pàgines web, els fullets i cartells publicitaris, etc.