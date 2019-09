L’Ajuntament de Sueca, molt conscienciat amb totes aquelles accions tendents a combatre el canvi climàtic

Les regidories de Medi Ambient i Turisme de l’Ajuntament de Sueca, molt conscienciades amb totes aquelles activitats i accions que contribuïsquen a combatre el canvi climàtic, han adquirit un nou vehicle elèctric que s’utilitzarà per a les funcions pròpies dels dos departaments i els desplaçaments de tècnics i responsables per tot el terme municipal de Sueca (paratges naturals, zona marítima…), quan així es requerisca.



El vehicle és un model Leaf, de la marca Nissan, zero emissions, completament elèctric i, per tant, amb una conducció sostenible. La compra s’ha realitzat gràcies a la subvenció de 17.000 euros concedida per la Diputació, coordinadora territorial del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia sostenibles al qual està adscrit el consistori suecà. “Som plenament conscients que existeix una emergència climàtica; per això, estem acollits a este Pacte a través del qual posarem en marxa una sèrie de mesures que contribuïsquen a frenar el canvi climàtic. Una d’estes mesures és canviar part de la flota de vehicles que tenim a l’Ajuntament amb combustible fòssil per uns altres amb energia renovable”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, qui ha assenyalat també que el municipi de Sueca se solidaritza així mateix amb les accions previstes per al pròxim dia 27, amb les quals es busca reclamar mesures més enèrgiques per a atallar la crisi climàtica per part de les altes esferes polítiques de tot el món.