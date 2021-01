L’Ajuntament de Sueca mostra el seu condol per la defunció de la filla de Nicolau Primitiu

Connect on Linked in

La Regidoria de Cultura, en representació de l’Ajuntament de Sueca, vol transmetre les seues condolences per la defunció d’Empareta Gómez Senent, filla de l’erudit suecà, Nicolau Primitiu. “En estos temps tan difícils, l’Ajuntament de Sueca desitja traslladar a la família de l’il·lustre Nicolau Primitiu el seu condol per la pèrdua de la seua familiar Empar Gómez Senent, afectuosament coneguda com a Empareta, filla petita de Nicolau Primitiu. Així mateix, vol mostrar el seu agraïment cap a la família de Nicolau Primitiu, i cap a Empareta (a títol pòstum) especialment, per les fluides relacions que han mantingut sempre amb Sueca, ciutat natal del reconegut erudit”, ha manifestat Dimas Vázquez, alcalde de Sueca.



Per la seua banda, el regidor de Cultura, Vladimir Micó, ha assenyalat que “la ciutat de Sueca, i especialment la seua cultura i història, perden, amb la defunció d’Empar, a una figura essencial com a col·laboradora en el manteniment i promoció del nostre patrimoni cultural. El seu llegat estarà patent sempre en les obres que va donar a l’Ajuntament, i en la memòria de tots aquells privilegiats que han tingut el plaer de conéixer esta gran persona”.