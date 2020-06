L’Ajuntament de Sueca obri la piscina descoberta després d’arreglar les deficiències que presentava en la seua inauguració per l’anterior govern municipal

Connect on Linked in

Dilluns que ve 15 de juny, la piscina descoberta de Sueca obrirà les seues portes. Des de l’empresa municipal Aigües de Sueca, encarregada de la seua gestió, ultimen estos dies els treballs necessaris per a posar a punt la instal·lació, seguint tots els protocols de seguretat i prevenció establits per les autoritats sanitàries.



Des de la Regidoria de Serveis Municipals es mostren satisfets amb les gestions realitzades per a poder obrir la piscina este estiu, ja que, des del moment de la seua inauguració per l’anterior govern municipal, la instal·lació presentava deficiències, algunes d’elles molt importants, com una fugida considerable d’aigua. “Quan vam arribar al govern municipal, fa un any, la piscina ja estava inaugurada i vam poder comprovar que s’havia fet amb deficiències en la instal·lació. Algunes d’elles eren molt importants, ja que presentava una fugida d’aigua de 12 metres cúbics al dia. De no haver reparat este problema, l’estructura no hauria aguantat i no s’hauria pogut obrir este estiu. Finalment, i per fortuna, el cost ha sigut menor de l’esperat, s’han segellat totes les fugides i la piscina podrà estar en funcionament amb totes les garanties de seguretat per als seus usuaris i usuàries des de dilluns que ve”, ha assenyalat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.



A més de la fugida, es va presentar un altre problema quant al material utilitzat per al sòl de la instal·lació, que va resultar molt esvarós. Des de la Regidoria de Serveis s’estan estudiant diverses possibilitats per a poder posar solució el més ràpid possible. “Al principi es va pensar a posar gespa artificial envoltant tota la piscina però, després de l’aparició del virus, creiem que és millor evitar al màxim possibles focus de contagi. Estudiarem esta possibilitat per a l’any vinent”, apunta Vázquez.



Quant a les mesures de seguretat i prevenció que s’han establit enguany per a l’ús de la piscina, tots aquells ciutadans i ciutadanes que vulguen accedir hauran de comprar la seua entrada, de manera anticipada i online (a través de la plataforma Notikumi), al preu d’1 euro, per a alguna de les quatre franges horàries en les quals es dividirà el seu ús al dia, amb el doble objectiu de procedir a diverses desinfeccions (després de la finalització de cada franja horària), i que més persones puguen gaudir de la seua utilització. L’aforament està reduït a un màxim de 75 persones en cada franja horària.



La piscina estarà oberta des del 15 de juny al 15 de setembre, amb totes les mesures de seguretat, garantint als usuaris i usuàries el compliment de la normativa sanitària actual, que podrà patir canvis depenent del moment de la desescalada en què ens trobem. Pel que fa a l’accés, s’hauran de desinfectar mans i peus de cada usuari i usuària, i s’haurà de dur un calçat adequat per a la piscina, el qual també es desinfectarà a l’entrada. Així mateix, es prendrà la temperatura a totes les persones abans de recollir-los l’entrada perquè, en el cas que no se’ls permeta entrar, puguen utilitzar-la en una altra ocasió.



La instal·lació està dividida en xicotetes parcel·les marcades en el sòl per a garantir les distàncies de seguretat, que hauran de mantindre’s també dins de l’aigua. Quant als vestuaris, només podran utilitzar-se per a canviar-se de roba i no per a dutxar-se. Sí que podran utilitzar-se, en canvi, les dutxes que es troben al voltant de la piscina, les quals seran desinfectades en cada canvi de franja horària.



Per la seua banda, la regidora d’Esport, Celia Beltrán, ha informat que “els clubs esportius que solen utilitzar la piscina coberta per als seus entrenaments diaris, en romandre esta instal·lació encara tancada, hem decidit habilitar la piscina descoberta, durant una hora al dia, perquè puguen realitzar ací els seus entrenaments i l’activitat diària que desenvolupen”.