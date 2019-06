L’Ajuntament de Sueca posa en marxa una xarxa de fotolineres públiques

Print This Post

El consistori suecà instal·la el primer punt de càrrega a la plaça de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sueca materialitza la seua aposta per la mobilitat elèctrica amb la instal·lació de la primera de les fotolineres de la xarxa que preveu impulsar en diferents zones urbanes. El primer electropunt, que s’ha disposat a la plaça de l’Ajuntament de Sueca, funcionarà en fase de prova els primers mesos obert a tota aquella persona que dispose de vehicle elèctric i de forma totalment gratuïta.

L’objectiu és ampliar la xarxa de fotolineres públiques amb, almenys, dos punts més pròximament, en este cas de càrrega ràpida i semi-ràpida. Les noves zones habilitades per a la càrrega es reservaran als usuaris amb places que s’identificaran per la seua senyalització vertical i horitzontal, diferenciada pel color verd i el símbol del vehicle elèctric.

Pel que fa al primer punt de càrrega, ubicat a la plaça de l’Ajuntament, atés que la potència d’esta primera fotolinera s’ha destinat per a la càrrega d’un sol vehicle, s’ha reservat únicament una plaça. També s’ha adaptat, així, el tram corresponent de la via pública al trànsit, permetent l’accés temporal a l’usuari del vehicle elèctric, durant el temps de càrrega, a l’aparcament reservat habitualment i exclusivament als vehicles municipals. En completar-se la instal·lació de la xarxa amb nous punts, esta zona es restablirà per a la càrrega dels vehicles elèctrics del servei municipal.

El procés de recàrrega s’ha dissenyat perquè resulte el més senzill i intuïtiu possible. Els usuaris només hauran de descarregar-se l’app mòbil Fenie energia recarga, disponible a la Play Store per a android i a l’App Store per a iphone. Qualsevol usuari pot fer ús del punt de càrrega, instal·lant-se l’aplicació i registrant-se en menys de cinc minuts. I el límit màxim de temps de càrrega serà de quatre hores.

Segons ha explicat la regidora de Medi Ambient en funcions, Isabel Jiménez, la posada en marxa de la instal·lació de la nova xarxa anirà acompanyada també de l’adquisició d’un nou vehicle municipal completament elèctric model Nissan Leaf que s’incorporarà pròximament al parc mòbil.

L’edil en funcions ha recordat, alhora, que el consistori suecà ha emprés una aposta ferma per possibilitar un canvi de model de mobilitat en la ciutat. «En esta legislatura s’ha treballat decididament amb la implementació de diferents iniciatives plantejades en els eixos programàtics dels dos nous documents estratègics: el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Sueca Batega» ha afirmat.