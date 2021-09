L’Ajuntament de Sueca posa en valor la zona de l’assut del riu retirant tot el canyís invasor

Connect on Linked in

Les regidories de Medi Ambient i la responsable del Consell Agrari de l’Ajuntament de Sueca han aconseguit, després de mesos de treball, eliminar tot el canyís que envaïa la zona de l’assut del riu Xúquer i que oferia un aspecte d’abandó i brutícia a un dels paratges naturals més bonics amb què compta el municipi. El projecte de regeneració del lloc no acaba ací, ja que està previst condicionar i regenerar tota la zona, protegint-la novament d’espècies invasores que impedisquen gaudir a la ciutadania i visitants d’un dels paisatges més bells de Sueca.

“Considere que, des de fa molt temps, Sueca ha viscut d’esquena al riu, a la platja i a la marjal; i ja era hora que s’actuara per a dignificar esta zona de tanta bellesa natural en el nostre terme municipal. Amb estos treballs de manera conjunta amb la Regidoria de Medi Ambient, s’ha eliminat tot el canyís i s’ha posat en valor tota la zona. Per la seua part, el Consell Agrari, ha participat reconstruint la rampa i retirant elements que desvirtuaven el paisatge”, ha explicat el president de l’ens i regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, qui ha afirmat també que el Consell Agrari continuarà mantenint eixe nivell d’implicació amb la ciutat, actuant en aquells llocs on siga necessari per a l’ús i gaudi de la ciutadania.

Per la seua part, la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, ha explicat que esta actuació suposava un dels primers objectius que es van plantejar en el moment d’iniciar-se la legislatura: “dignificar tota eixa zona. I per això, una de les primeres coses que vam fer va ser instal·lar una tanca realitzada a base de material reciclat per a evitar accidents, ja que és un lloc molt freqüentat, especialment pels xiquets i xiquetes de l’Escola de Piragüisme. El segon pas, ha sigut eliminar tot el canyís invasor, uns treballs que han necessitat la implicació de diverses regidories, especialment la responsable del Consell Agrari, a qui li estic molt agraïda”. La titular de Medi Ambient ha assenyalat també que, després de mesos de treball, i una vegada eliminat tot el canyís, ara es procedirà a replantar i regenerar la zona, refer l’escala que dona accés al riu i impedir que les canyes tornen a envair l’espai, a fi que les persones puguen acudir i gaudir de l’entorn. Per a això, Carmen Pérez ha explicat que “el nou Plec de Conservació d’Àrees Naturals ja contempla el manteniment de la zona. Així mateix, comptem amb la col·laboració de la Red Natura 2000 i la Fundació Limne, i d’associacions locals com ara el Club de Piragüisme Sueca, que fa un ús freqüent de la zona, i Amics de la Muntanyeta dels Sants”.