L’Ajuntament de Sueca presenta un documental sobre dones suecanes per a commemorar el 8M

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, ha presentat este matí un vídeo documental que ha realitzat sobre dones suecanes i les seues experiències vitals, per a commemorar el Dia Internacional de la Dona. Dins de la programació que s’ha previst enguany, i que ha hagut d’adaptar-se a la situació de crisi sanitària que vivim, des de la Regidoria s’ha dut a terme l’enregistrament i producció d’este reportatge en el qual han participat: Núria Sarrió, estudiant de batxillerat de l’institut Joan Fuster; Marta Santandreu, professora d’Escoles Jardí; Carolina Rufino, jugadora de futbol U.D Alzira; Vicenta Beltrán i Mónica Beltrán, empresàries; i Lupe Catalá, compositora i cantant. “A través dels seus relats, hem pogut comprovar la perspectiva i la visió de la dona de Sueca, i com ha anat transformant-se la societat fins a l’actualitat en matèria d’igualtat de genere”, ha explicat la regidora de Polítiques d’Igualtat, Gema Navarro, qui també ha assenyalat que l’objectiu del documental “és visibilitzar més les dones del nostre municipi, donar-les a conéixer i reivindicar la importància de seguir en la lluita per a aconseguir eixa igualtat de la qual tant es parla però que encara no ha arribat a ser efectiva al 100%”.

Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat en la presentació del documental que en esta reivindicació del 8M participa tota la societat sense distincions de signe polític, “es tracta d’un projecte comú en la cerca d’eixa igualtat real. Des de l’Ajuntament s’ha treballat en la realització d’estudis sobre igualtat a nivell laboral, tant quantitatius com qualitatius, així com a nivell de ciutat; i des d’ací animaríem també al fet que es realitzaren des de l’àmbit de l’empresa privada. Així mateix, considerem de vital importància el concepte de la coeducació entre pares i mares, alumnat i professorat, a fi de treballar posant la llavor del camí a la igualtat efectiva entre les futures generacions”.

L’objectiu dels i les impulsors/es d’este documental és que aconseguisca una gran difusió, arribant al major nombre de persones possible, a través de la pàgina web municipal, xarxes socials oficials, aplicacions com ara whatsapp o telegram, i a través de la televisió local Sueca TV. “També tenim previst el visionat d’este documental en els centres educatius, lligat a una sèrie d’activitats que podrà realitzar l’alumnat, per a incidir en el sector educatiu i formatiu a fi de conscienciar i sensibilitzar a les futures generacions en pro d’una igualtat real i sense condicions”, ha assenyalat Navarro.