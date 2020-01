L’Ajuntament de Sueca prioritza reparar els serveis bàsics seriosament danyats pel temporal

Connect on Linked in

El govern local sol·licitarà la declaració de zona catastròfica i demà realitzarà una primera estimació econòmica dels sinistres causats





L’Ajuntament de Sueca sol·licitarà la declaració de zona catastròfica per a tot el seu terme municipal. L’últim temporal ha engolit platges, danyat seriosament infraestructures com el passeig marítim, instal·lacions esportives i culturals i serveis elementals com el subministrament d’aigua potable en part de la zona costanera.



Des del govern local han prioritzat els treballs per a restablir els serveis bàsics afectats, com és la xarxa de distribució d’aigua i la coberta metàl·lica del Estadi Municipal Antonio Puchades que va volar literalment per a depositar-se sobre la residència de la Fundació SASM, annexa a la citada zona esportiva. De fet, hi ha hagut usuaris del citat centre que han sigut reallotjats mentre es duen a terme les tasques de retirada i desenrunament.



Totes les àrees de gestió del Consistori, Serveis Municipals, Medi Ambient, Urbanisme, Aigües de Sueca, Policia Local, Esports, empresa de neteja viària i Consell Agrari, treballen de manera coordinada. Hui mateix, regidors i tècnics s’han reunit primera hora del dia, de la mateixa manera que el faran demà divendres, moment en el qual faran una primera estimació econòmica dels danys causats.



La trobada d’aquest matí estava previst per al migdia d’ahir. Va haver de ser suspés per la inesperada tempesta elèctrica i de calamarsa que es va desencadenar sobre diverses poblacions de la Ribera. L’efecte d’un dels raigs va paralitzar el sistema de bombament d’aigua potable.



La zona costanera ha resultat greument sinistrada a conseqüència de la força de les ones. Diversos trams del passeig marítim han sigut derruïdes pel persistent impacte de l’aigua. De la mateixa manera, la mar s’ha engolit literalment l’arena de la platja en diferents punts dels prop de set quilòmetres de costa del terme municipal.



D’altra banda, hui mateix s’ha requerit a la companyia Telefònica, i de manera subsidiara a Parc Comarcal de Bombers, perquè donen solució a pals del cablejat que amenacen el trànsit rodat de la carretera CV-500 (antiga Natzaret-Oliva) entre el camí de Fernandet i el Perelló; i en el camí del Saladar, entre el Club de Tennis i la SAT Agrasu.



Per a solucionar la falta d’aigua en alguns punts de la zona costanera, s’ha disposat d’un camió cisterna que subministra aigua no potable per a les necessitats bàsiques de la població que, per tractar-se d’època d’hivern és infinitament menor que durant l’estiu.



De la mateixa manera, s’han habilitat el Poliesportiu Cobert de Sueca i el poliesportiu del Mareny de Barraquetes perquè totes aquelles persones que encara no disposen d’aigua puguen dur a terme les seues necessitats d’higiene elementals.