L’Ajuntament de Sueca procedeix a la contractació de 41 persones desocupades gràcies al seu Pla Municipal d’Ocupació i als programes EMPUJU i ECOVID

La sala d’actes de la Casa de la Cultura ha acollit l’acte de presentació dels primers 29 treballadors contractats per l’Ajuntament des del passat 30 de desembre. Les 12 persones restants, fins a completar les 41 previstes, ho faran el pròxim 17 de gener. Totes estes noves contractacions de ciutadans i ciutadanes en situació de desocupació, s’han pogut realitzar gràcies a la posada en marxa de tres plans d’ocupació: EMPUJU 2021, ECOVID 2021 (en col·laboració amb LABORA – Servei Valencià d’Ocupació i Formació-) i el Pla d’Ocupació Municipal, finançat íntegrament per l’Ajuntament de Sueca.

“Com a alcalde, suposa una gran satisfacció presentar estos programes d’ocupació que permetran contractar un gran nombre de veïns i veïnes en situació de desocupació. Des de l’Ajuntament, sempre hem apostat per col·laborar en el finançament de programes d’institucions estatals i autonòmiques, com ara l’EMPUJU i ECOVID, però també per posar en marxa el nostre propi Pla Municipal amb la finalitat de generar ocupació a la nostra ciutat, per al qual hem destinat una partida molt important. Eixa ha de ser una de les màximes per a qualsevol gestor polític, i este equip de govern, i tot el consistori, està per eixa labor”, ha expressat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

En concret, esta fase del Pla d’Ocupació Municipal, amb una dotació de l’Ajuntament de 224.726,06 euros, beneficiarà a un total de 15 persones, de les quals 3 tindran un contracte anual i la resta de sis mesos de duració. Pel que respecta a l’EMPUJU 2021, beneficiarà a 9 persones menors de 30 anys i els contractes tindran caràcter anual. Este programa compta amb una dotació total de 214.367,16 euros, dels quals l’Ajuntament de Sueca aporta 26.249,60 euros i Labora la resta. Finalment, el programa ECOVID 2021 beneficiarà a 17 persones majors de 30 anys amb un contracte també de 12 mesos. La dotació total és de 388.750,21 euros, dels quals l’Ajuntament aporta 8.095,75 euros i Labora la resta. “Estem molt satisfets amb la concessió que ens han realitzat d’estos programes d’ocupació, els quals, junt al nostre propi municipal, ens permeten poder dur a terme totes estes contractacions amb les quals podrem beneficiar a un gran nombre de ciutadans en situació de desocupació que s’encarregaran d’una gran varietat de funcions. Amb les aportacions als plans autonòmics i estatals, i la posada en marxa del Pla d’Ocupació Municipal, l’Ajuntament de Sueca ha invertit un milió d’euros en la creació d’ocupació en els últims dos anys, i pensem que això és molt important perquè, a més de beneficiar a estes persones, es reactiva l’economia local. Tot allò que contribuïsca a tindre a més població en actiu, és un benefici en tots els sentits”, ha assenyalat la regidora responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), Carmen Pérez.

Entre les diferents funcions que exerciran les persones contractades, es troben: oficial i peó d’obra, oficial ferrer, peó pintor i peó jardiner, auxiliar administratiu, informàtic, conserge, arquitecte tècnic, tècnic en prevenció de riscos laborals, tècnic de turisme o oficial electricista, entre altres.