L’Ajuntament de Sueca realitza treballs de restauració en el sòl del saló de plens de l’edifici consistorial

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme, està procedint estos dies a la realització de treballs de restauració en una zona del sòl del saló de plens a causa de l’estat de deterioració que presentava. El passat dia 11 d’octubre, tècnics del departament d’Urbanisme van procedir a la inutilització d’esta sala per a actes públics, per a procedir a la seua restauració, donat l’estat de degradació que presentava i les possibles greus conseqüències que poguera tindre una cessió del pis.

Després d’efectuar-se els tastos necessaris, els tècnics van detectar la presència de xilòfags (tèrmits) en algunes bigues de fusta que formen part del sostre de la planta baixa, el qual subjecta el pis del saló de plens, conseqüència d’una humitat ocasionada per un aparell d’aire condicionat. Esta situació provocava la reducció de la secció del cairat el que podria haver derivat en el col·lapse de tot el sostre. “Estes patologies venen d’anys arrere, i són conseqüència de la falta de manteniment de l’edifici i del cas omís que s’ha fet estos anys als símptomes que s’havien manifestat, com l’enfonsament del paviment de marbre. Els edificis han de mantindre’s, sinó pot ocórrer el que ha passat amb la coberta de l’Arxiu Històric o la del Consell Agrari, amb conseqüències que podrien ser nefastes en cas d’ensulsiada”, ha assenyalat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez ha afirmat que “esta legislatura, a més del patit per tots amb la pandèmia, i les conseqüències dels diferents desastres climatològics per les danes, sembla ser la legislatura de la posada al dia, reparació i manteniment d’edificis i infraestructures en les quals no s’havia intervingut fa temps. Intentarem arribar a tot el que puguem en el temps que ens queda perquè, en 2023, el govern municipal de Sueca que estiga tinga ja tasques de conservació i millores realitzades. Seguirem fins a l’últim dia de la nostra legislatura amb ganes i il·lusió perquè Sueca prospere“.