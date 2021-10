L’Ajuntament de Sueca realitza una donació de llibres a l’Agència de Lectura de Fortaleny

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Biblioteca Municipal, ha realitzat una donació de diversos lots de llibres a l’Ajuntament de Fortaleny. El regidor de Cultura, Vladimir Micó, ha explicat que es tracta d’una sèrie de llibres “en perfecte estat, i d’una àmplia i diversa temàtica, que per diverses circumstàncies teníem repetits i, per tant, hem cregut convenient donar-los esta eixida. Des de l’Ajuntament de Fortaleny han rebut esta iniciativa amb els braços oberts i de seguida han mostrat la seua satisfacció pels nous volums que incorporaran a la seua Agència de Lectura”.

Per a l’alcaldessa de Fortaleny, Juani Clos, qui ha visitat la Biblioteca de Sueca acompanyada per la regidora de Cultura, Rosalina Aviño, “l’Ajuntament de Sueca ha sigut molt generós amb nosaltres i estem molt agraïts. Crec que accions com esta resulten molt positives i interessants, perquè permeten la col·laboració entre municipis de la qual es poden beneficiar tots dos. Quan el regidor Vladimir ens va cridar per a proposar-nos esta donació, va ser una sorpresa molt agradable perquè, a més, estem immersos en un projecte que ens il·lusiona molt com és la renovació total de la nostra Agència de Lectura per a convertir-la en un lloc molt més accessible, del que puga gaudir i beneficiar-se tota la ciutadania”.

Per la seua part, el regidor de Cultura Vladimir Micó ha assenyalat també que no serà esta l’única ocasió en què es realitzaran donacions de llibres, “el nostre propòsit és que, sempre que es donen les circumstàncies que ens trobem amb títols repetits, poder tornar a donar llibres a aquells municipis veïns que ho precisen”.

Entre les obres que s’han donat a l’Ajuntament de Fortaleny, trobem edicions antigues en pell de Tirant lo Blanch o El Quixot de la Manxa; diccionaris toponímics; obres d’autors actuals, i locals; llibres infantils i juvenils; o de contingut més tècnic; entre altres.