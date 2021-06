L’Ajuntament de Sueca reclama a Turisme Comunitat Valenciana el funcionament immediat dels llavapeus i dutxes de les platges

El regidor de Serveis Municipals lamenta el considerable retard de la seua posada en marxa per part de Turisme Comunitat Valenciana, responsable d’estes instal·lacions, que està afectant els usuaris i usuàries de les nostres platges

El regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, ha volgut mostrar el seu malestar pel retard considerable en la posada en funcionament dels llavapeus i dutxes de les platges per part de Turisme Comunitat Valenciana, responsable d’esta instal·lació. “Entenem les queixes de la ciutadania i visitants, que es veuen obligats a utilitzar la instal·lació com poden, sense acabar de muntar. No es pot permetre que, en les dates en les quals ens trobem, amb les nostres platges ja a ple rendiment, Turisme Comunitat Valenciana encara no haja procedit a posar en marxa este servei. Des de l’Ajuntament hem posat tot el nostre esforç, a més de recursos econòmics i de personal, per a tindre la instal·lació a punt i, per això, no es pot consentir que es retarde el seu funcionament a l’1 de juliol. Les nostres platges no són menys importants que altres de la costa valenciana que puguen comptar amb més afluència turística. Tenim els mateixos drets que qualsevol altra zona de platja i, per això, després de diverses peticions formals, reclamem ara públicament a Turisme Comunitat Valenciana que actue al més prompte possible”.

Per la seua banda, la regidora de Turisme, Manoli Egea, ha lamentat que “esta situació es produïsca tots els anys i que no se li pose solució per part de Turisme Comunitat Valenciana. És una competència que no correspon a l’Ajuntament. Entenem que l’any passat es poguera retardar el servei per les obres del temporal Gloria, però en estes dates ja haurien d’estar funcionant i, per això, comprenem el malestar dels usuaris i usuàries”.