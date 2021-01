L’Ajuntament de Sueca recomana evitar les Càbiles

Connect on Linked in

El regidor d’Agricultura i president del Consell Agrari, José Luis Ribera, adverteix que, ja que la normativa autonòmica anti-Covid permet la seua celebració, es vigilarà i exigirà l’estricte compliment de la norma

El regidor d’Agricultura i president del Consell Agrari, José Luis Ribera, ha realitzat unes declaracions referent a la celebració de les tradicionals Càbiles en la situació actual de crisi sanitària que estem vivint. Ribera ha explicat que, sobre esta qüestió, caldria diferenciar dos aspectes: d’una banda, el cinegètic, ja que, en estos moments, no existeix cap normativa que impedisca caçar. “Es realitzarà conforme s’està fent tota la temporada, complint la normativa Covid-19, amb les distàncies de seguretat entre els caçadors i en els horaris previstos per Conselleria a l’inici de la temporada. Fins hui, no s’han produït ni més restriccions ni menys sobre este tema i, afortunadament, no hem tingut cap incidència”.



D’altra banda, José Luis Ribera destaca l’aspecte referent a l’assistència a les tradicionals casetes, el qual ha alçat més inquietud entre part de la població. En este punt, vol remarcar que es tracta d’una activitat privada permesa per la normativa anti-Covid, i que des de l’Ajuntament no es té la competència per a prohibir-la. Així mateix, ha explicat que s’ha coordinat, juntament amb la Policia Local, a través del regidor Carlos Ramírez, i amb els guardes rurals dependents del Consell Agrari, un dispositiu especial perquè la normativa que estableix la Conselleria, no l’Ajuntament, es complisca al mil·límetre. “Segons la norma, el nombre màxim d’ocupants en una caseta privada és de 6 persones. Vull deixar molt clar que es vigilarà el seu compliment de manera exhaustiva perquè ens juguem molt. Si s’incompleix esta norma i el número excedeix de 6, encara que siga de manera esporàdica, es procedirà a denunciar a totes les persones que es troben allí i es clausurarà la caseta, igual que s’està fent en les casetes de camp durant els caps de setmana, per a això també tenim un dispositiu en funcionament. Com la normativa ho permet, serem tolerants; però, insistisc, si veiem una sola disfunció fora del que estableix la normativa, serem implacables. Després no valdran les excuses”.



José Luis Ribera ha explicat també que ha mantingut hui mateix una reunió amb les forces de seguretat que no depenen de l’Ajuntament per a coordinar les accions a seguir a fi que no es produïsca cap incident. Així mateix, Ribera, aficionat a la caça, ha anunciat que enguany no assistirà a la Càbila, “m’agradaria demanar que, si es pot evitar, que es faça; i si poden reunir-se només tres persones, millor que quatre”.



El president del Consell Agrari ha volgut explicar també certa confusió que s’ha generat sobre este tema, “l’Ajuntament no ha deixat cap caseta de titularitat municipal a cap caçador perquè puga anar de Càbila. Són casetes privades, insistisc, igual que les que es troben en el camp, a les quals qualsevol persona pot anar complint estrictament la normativa autonòmica anti-Covid”. Així mateix, ha tornat a demanar prudència, respecte i, sobretot, que les persones eviten relacionar-se, “si es pot evitar anar de Càbila, que no es vaja. I si alguna persona al final, sota la seua responsabilitat, vol anar, l’Ajuntament no pot impedir-ho; així que, per favor, demanem que es complisca estrictament la normativa”.



Valoració de la temporada de caça



Finalment, José Luis Ribera ha realitzat una valoració de la temporada. “Després del seguiment realitzat, hem comprovat que no s’ha produït cap incident, ni en les casetes ni en les quadrilles de caçadors, com a conseqüència de l’activitat de caça. S’ha complit el protocol que van signar tots els caçadors el passat octubre, i no tenim constància que s’haja produït cap brot, perquè la gent ha sigut respectuosa i conscient de la importància que té per a ells el seu esport”.