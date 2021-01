L’Ajuntament de Sueca reordenarà una zona del cementeri per a construir nous blocs de nínxols que alleugen la necessitat actual d’espai

Print This Post

Paral·lelament, l’Ajuntament continua avançant en el projecte d’ampliació del cementeri, després de la compra d’uns terrenys annexos



L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories d’Urbanisme i Serveis Municipals, procedirà en breu a la reordenació d’una zona del cementeri “per a la construcció d’un nou bloc, amb una disposició de 104 nínxols, que alleugen la necessitat actual d’augmentar la seua capacitat”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco.



La zona en concret està situada en la part oest del cementeri, i es tracta d’una àrea en la qual es troben unes 27 tombes, algunes d’elles daten de 1915, per la qual cosa presenten una gran deterioració, i de les quals es desconeix, en la seua gran majoria, la identificació de la persona allí soterrada. Per este motiu, el regidor de Serveis, Joan Carles Vázquez, ha volgut fer una crida a aquelles persones que pogueren conéixer la seua identitat perquè es posen en contacte amb el departament responsable o amb els operaris del cementeri. “Es tracta d’una zona del cementeri que es troba des de fa molt de temps sotmesa a un procés administratiu per a l’exhumació dels cossos allí soterrats. Hem pogut identificar a algunes d’estes persones, els familiars de les quals s’han posat en contacte amb nosaltres.

Des de l’Ajuntament, s’han seguit tots els tràmits corresponents quant a publicacions dels requeriments però, en alguns casos, no hem aconseguit identificar a estes persones”, ha assenyalat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, qui ha informat també que totes les restes exhumades seran depositats en nínxols restaris de manera individual i amb una inscripció en la qual s’especifique el lloc que ocupaven en esta zona per a ser fàcilment identificables en un futur.



Per la seua banda, el departament d’Urbanisme es troba “en fase de licitació de les obres, i calculem que en dos o tres mesos podrem iniciar la construcció d’este nou mòdul que dotarà de més servei al cementeri”, ha assenyalat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco.



Respecte al projecte d’ampliació del cementeri després de la compra d’uns terrenys adjacents, el regidor d’Urbanisme ha explicat que es treballarà per a la nova construcció seguint una organització global, “començarem executant el tancament de la nova zona que s’annexarà, però el projecte es realitzarà reorganitzant tot el conjunt per a poder ampliar el cementeri per fases”, ha explicat Fernando Franco.