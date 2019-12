L’Ajuntament de Sueca repara l’accés per als vianants d’un aparcament inaugurat a l’abril per perill de despreniments

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca s’ha vist obligat a actuar d’urgència en l’accés per als vianants a l’aparcament municipal inaugurat per l’anterior pacte de govern el passat 26 d’abril, a tan sols un mes de les eleccions locals.



En este moment s’està procedint a la reparació de desperfectes de les parets laterals de l’accés per als vianants de la ronda de Bernat Aliño. La Policia Local ho va tancar al públic, el passat 29 de novembre, davant el perill imminent de despreniment de rebles (com després va succeir) que podrien haver afectat la integritat física de persones. L’accés dels vianants es realitza ara per l’entrada i eixida de vehicles que manca d’una vorera o voral per a les persones.