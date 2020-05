L’Ajuntament de Sueca repartirà mascaretes per a tota la ciutadania resident en el nucli urbà i la costa davant l’inici de la desescalada

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Sanitat i Acció Social, començarà a repartir, a partir del pròxim dimecres 6, uns lots amb mascaretes reutilitzables amb dos filtres, junt a unes recomanacions d’ús, i un gel higienitzat, a tota la ciutadania que ho precise, tant del nucli urbà de Sueca com de la zona de costa. Els llocs que s’habilitaran per al repartiment són zones de pas que utilitza la ciutadania diàriament per a desplaçar-se a comerços i farmàcies.



Fa unes setmanes, el govern municipal va arribar a un acord amb les associacions ADOPS i Arrima’t amb l’objectiu d’activar l’economia local, promovent que els diners es quedaren en el municipi, objectiu que comparteix amb altres mesures que des de l’Ajuntament s’estan posant ja en marxa.



Ara, l’Ajuntament començarà a repartir estes mascaretes en diversos llocs del nucli urbà i la costa “perquè totes les persones que les necessiten puguen passar a recollir-les, sempre que tinguen un motiu justificat per a eixir de les seues cases, com anar a fer la compra o a la farmàcia. Amb esta mesura volem contribuir al fet que les fases de la desescalada puguen començar a dur-se a terme amb la major protecció per als nostres ciutadans i ciutadanes”, ha explicat la regidora d’Acció Social, Manoli Egea.



Les mascaretes es repartiran dins d’uns sobres de paper, evitant així l’ús del plàstic, gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. “Des d’este departament col·laborarem sempre amb aquelles actuacions que es puguen realitzar amb materials reutilitzables, combinant així la prevenció contra el COVID-19 i la conscienciació de la ciutadania en la importància de cuidar el nostre entorn”, ha assenyalat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.



El repartiment s’iniciarà el dimecres 6 i durarà fins a fi d’existències. En el cas que fora necessari, s’ampliaria el termini, una vegada es disposara de més mascaretes per a repartir. L’horari serà de 9 a 14 hores i podran recollir-se en les següents zones del nucli urbà pròximes a supermercats i farmàcies:

– El Pavelló Cobert.

– En la seu del Centre Integral de Persones Majors (CIM), en la placeta del Convent.

– I en la Tourist Info, en el Mercat Central.



En la zona de costa, es repartiran del 6 al 8 de maig, a través d’una unitat mòbil, en els següent punts:

– Pouet: en la plaça del Maestrat, de 9 a 10 hores.

– Les Palmeres: carrer Riu Segarra, de 10.30 a 11.30 hores.

– Bega de Mar: carrer la Vall d’Albaida, de 12 a 13 hores.

– Mareny Blau: rotonda de l’ancora, de 13.30 a 14.30 hores.



“És important assenyalar que les mascaretes es repartiran en funció del número de DNI que aporte la persona; per tant, podran recollir-se per a familiars, amics, persones que no puguen eixir de casa, etc.”, ha explicat Manoli Egea.