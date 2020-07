L’Ajuntament de Sueca reprén l’activitat normal després de resultar negatives totes les proves realitzades al personal

Connect on Linked in

Les dependències principals de l’Ajuntament de Sueca i el SERVIT (Servei Integral Tributari) reprendran demà dimarts la seua activitat amb normalitat, després d’haver-se realitzat la prova del Covid-19 a tot el seu personal i haver resultat negatiu en tots els casos. Est matí, únicament ha estat oferint un servei presencial el Departament d’Atenció i Informació a la Ciutadania (DIAC), en tractar-se de personal que es trobava de vacances fins hui i, per tant, sense contacte en les últimes setmanes amb la resta de treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

“Este matí hem tingut coneixement, per part del Departament de Salut, que el resultat de totes les proves realitzades al personal de l’Ajuntament havia sigut negatiu i, per tant, reprendrem l’activitat normal a partir de demà, dimarts. Tan sols resta conéixer el resultat de les proves efectuades als treballadors del Consell Agrari, que realitzen les seues funcions en un edifici independent al de l’Ajuntament”, ha explicat l’alcaldessa en funcions, Manoli Egea, qui també ha indicat que “les instal·lacions municipals han sigut desinfectades, com es fa regularment, i, per tant, la ciutadania pot acudir amb absoluta tranquil·litat a realitzar les seues gestions; això sí, complint sempre les mesures de seguretat necessàries”.