L’Ajuntament de Sueca signa amb els propietaris l’adquisició dels terrenys annexos al cementeri per a la seua futura ampliació

El despatx d’alcaldia ha acollit la signatura de l’acord per a fer efectiva la possessió dels terrenys annexos al cementeri, per part de l’Ajuntament de Sueca, per a la necessària ampliació d’estes instal·lacions, una reivindicació que es perseguia des de fa anys. A l’acte han assistit l’alcaldessa en funcions, Manoli Egea; el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco; i els cinc propietaris implicats. Per a Manoli Egea, esta adquisició “suposarà el poder oferir a la ciutat la garantia de permanència d’este servei, després d’anys de cerca d’un acord que fora beneficiós per a totes les parts. Ara, per fi, s’ha materialitzat”.



Per la seua banda, el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco, mostrava la seua satisfacció per la signatura d’esta possessió per part de l’Ajuntament, “ja que es tracta d’un acord necessari que hem vingut reivindicant, de manera reiterada els últims anys, des de l’oposició. Hem aconseguit donar-li eixida a un procés que estava embossat. S’ha mediat per a arribar a un acord que fora conforme a totes les parts, i hem aconseguit arribar a bon port. Finalment, i després del pagament corresponent a cada propietari, és oficial l’ocupació dels terrenys per part de l’Ajuntament per a executar les obres d’ampliació en la zona annexa del costat esquerre, si es mira frontalment. Esta acció suposa un benefici per a Sueca, ja que queda assegurada la prestació d’este servei”.



Franco ha explicat també que “des de l’Ajuntament, volem facilitar als seus antics propietaris la finalització òptima de l’ús que estigueren fent dels terrenys, com la cria d’animals o el cultiu de la taronja. Una vegada hagen conclòs la seua activitat, procedirem a netejar la zona i, a partir d’ací, durem a terme el projecte necessari per a executar les obres segons les necessitats”.