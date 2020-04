L’Ajuntament de Sueca signarà un conveni amb ADOPS i ARRIMA’T per a regular la confecció i repartiment de material preventiu de més duració a tota la ciutadania

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca signarà un conveni de col·laboració amb les associacions ADOPS i ARRIMA’T a fi de regular la confecció i el subministrament d’equips de protecció individual, en este cas cobreix-boques, que tinguen una major duració en el temps que les proteccions repartides per altres administracions, generalment d’un ús. “L’objectiu és poder distribuir a tota la ciutadania estes proteccions de llarga duració per a evitar contagis una vegada es vaja tornant gradualment a la normalitat i el confinament vaja sent més lax de manera gradual”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



Amb esta iniciativa, que porta per títol “Et cuidem”, l’Ajuntament pretén també que les persones que estan fent el treball de confeccionar estos cubreix-boques, tinguen una remuneració final a manera de xecs per a utilitzar EN QUALSEVOL COMERÇ de la ciutat, A EXCEPCIÓ DELS QUE NO HAN TINGUT RESTRICCIONS PEL CONFINAMENT “i intentar ajudar també, d’alguna manera, a reactivar l’economia local invertint els diners a Sueca”, ha afegit Vázquez.



“Amb la participació d’ADOPS, que s’encarregarà de l’organització de tot el referent a la confecció i fabricació dels cubreix-boques per a la ciutadania, i d’ARRIMA’T, que s’encarregarà de la gestió de les compres EN QUALSEVOL COMERÇ de la ciutat, A EXCEPCIÓ DELS QUE NO HAN TINGUT RESTRICCIONS PEL CONFINAMENT, l’Ajuntament pretén que este triangle de cooperació facilite a la ciutadania de Sueca, de manera gratuïta, estes proteccions de més duració, en ser reutilitzables, que s’entregaran esterilitzades i empaquetades en diferents llocs de la nostra ciutat per part de l’Ajuntament”, ha explicat el regidor de Sanitat, José Miguel Giménez. En breu s’informarà dels llocs i horaris de lliurament.



“Des de la Regidoria de Comerç, i amb gran preocupació, s’estan treballant fa temps totes les possibilitats que, des de les competències i economia municipal, tenim al nostre abast per a reactivar l’economia local. Amb este conveni, al mateix temps, volem començar a assegurar uns ingressos a través d’estos xecs que es podran utilitzar EN QUALSEVOL COMERÇ de Sueca, A EXCEPCIÓ DELS QUE NO HAN TINGUT RESTRICCIONS PEL CONFINAMENT”, ha assenyalat la regidora d’Acció Social i Comerç, Manoli Egea.



Des de l’Ajuntament volen agrair a les dos associacions, ADOPS i ARRIMA’T, la seua disposició i col·laboració, així com a totes les persones que estan fent-ho des de les seues cases, “en una causa tan excepcional com esta, que esperem acabe al més prompte possible per a anar tornant a la normalitat, encara que al principi siga de manera gradual. Des de l’Ajuntament continuarem treballant amb tots els recursos que tenim per a garantir la millor asèpsia i prevenció per a tots els nostres veïns”, ha remarcat Vázquez.