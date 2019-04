L’Ajuntament de Sueca, símbol de conscienciació pel medi ambient i l’autisme

Connect on Linked in

El passat dissabte, 30 de març, la ciutat de Sueca es va unir a l’apagada de les llums dels edificis més emblemàtics de la ciutat per celebrar l’Hora del Planeta, una iniciativa mediambiental de caràcter internacional que pretén conscienciar als ciutadans sobre el canvi climàtic. Un any més, l’edifici consistorial i, enguany també, els campanars de l’Esglesia de Sant Pere Apòstol i de l’Església i el Convent de la Verge de Sales, s’unien a esta acció simbòlica.

Des de les 20:30 hores (hora local) i fins a les 21.30 hores, milers d’edificis públics arreu del món mantingueren les seues llums apagades com a símbol per a conscienciar a la societat sobre la necessitat d’adoptar mesures enfront del canvi climàtic, les emissions contaminants i l’ús racional de l’energia. Prop de 10.000 ciutats i pobles d’uns 160 països -al costat de milions de particulars, entitats i empreses- han participat en la nova convocatòria d’esta iniciativa global de conscienciació ciutadana i lluita contra el canvi climàtic que promou l’organització WWF des del 2007.

Encesa de blau pel Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme

Només acabar l’Hora del planeta, la façana de l’Ajuntament de Sueca va tornar a il·luminar-se, però esta vegada de color blau amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme que es commemora este dimarts, 2 d’abril. Representants i familiars de l’Associació de Pares d’Autisme de Sueca, APASU, s’uniren a esta iniciativa dins del moviment anomenat “Ligth it up Blue”, que any rere any pretén contribuir a donar visibilitat al col·lectiu que pateix este transtorn i incrementa el coneixement i tolerància cap a les persones amb autisme.