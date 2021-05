L’Ajuntament de Sueca sol·licita de nou que el nucli urbà dispose de servei de farmàcia de guàrdia també a l’estiu

Print This Post

Ara fa un any, el govern municipal de Sueca aconseguia que la Direcció General de Farmàcia acceptara la sol·licitud de l’Ajuntament perquè el nucli urbà de Sueca poguera disposar, durant l’estiu, del servei de farmàcia de guàrdia.

L’ajuntament va aconseguir que la ciutadania no haguera de desplaçar-se diversos quilòmetres a una de les farmàcies de la costa, per romandre tancades durant l’estiu les del nucli urbà, on està situat el servei d’urgències del Centre de Salut

Ara el consistori sol·licita que es concedisca este servei bàsic per a la ciutadania amb caràcter definitiu

A més sol·liciten que continuen de reforç les farmàcies de la zona marítima, tal com consta en la resolució de la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, de data 9 d’abril de 2020.

El servei de farmàcia de guàrdia, els 365 dies de l’any, és un servei bàsic per a tota la ciutadania, tant en la zona marítima com en el nucli urbà, per tant consideren que esta petició hauria d’acceptar-se amb carácter definitiu.