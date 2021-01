L’Ajuntament de Sueca sol·licita formalment al govern autonòmic mesures més restrictives per a frenar l’augment alarmant de contagis

Connect on Linked in

El govern municipal i regidors delegats acorden, així mateix, establir una sèrie de mesures més restrictives a nivell local

L’Ajuntament de Sueca, davant la situació provocada en els últims dies, amb uns nivells d’incidència de la pandèmia en el nostre municipi que arriben a ser absolutament insostenibles (superant amb escreix els registrats en els mesos de març, abril o juny), sol·licita a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i per tant al Consell, que s’adopten al més prompte possible mesures sociosanitàries més contundents per a frenar el nivell d’incidència que, en el cas de Sueca, ha passat, en les últimes dos setmanes, d’uns nivells mínims de contagis a unes xifres molt preocupants i una taxa del nivell d’incidència que se situa en els 1.105 (dades que de ben segur augmentaran en els pròxims dies).



Així mateix, l’Ajuntament de Sueca sol·licita al govern autonòmic que es registren les dades de manera coordinada entre Salut Pública i la seu electrònica de la Conselleria de Sanitat, ja que, sense anar més lluny, les dades autonòmiques de hui, 227 casos positius, presenten un desfasament respecte a les facilitades pel Departament de Salut de la Ribera, que els situa en 307. Des de l’Ajuntament de Sueca es considera que, per a l’adopció de les mesures que siguen de la seua competència de la manera més eficient possible, és necessari millorar la coordinació d’esta informació per part de tots els estaments afectats. Per tot això, des de l’Ajuntament se sol·licita a la Conselleria formalment una reunió d’urgència per a tractar estes qüestions, i altres relatives a la crisi sanitària, a fi d’aconseguir mitigar i millorar la situació que tant preocupa i afecta a totes i tots.