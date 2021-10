L’Ajuntament de Sueca s’uneix a la commemoració del Dia del Comerç Local

Print This Post

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Comerç, i junt a Arrima’t (Associació de Serveis i Comerç de Sueca), volen sumar-se hui, 25 d’octubre, a la commemoració del Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana. “Des de l’Ajuntament, volem mostrar el nostre reconeixement i gratitud a tots els negocis de la ciutat. Considerem interessant que existisca un dia referent dedicat al comerç, en el qual se li done una major visibilitat i s’organitzen actes especials; però, en realitat, per a nosaltres, tots els dies són importants. Portem treballant des del primer moment pel comerç local i així seguirem, perquè són molt valuosos per a la nostra ciutat”, ha assenyalat la regidora de Comerç, Manoli Egea.

Des d’Arrima’t, el seu president, Tony Landete, ha assenyalat també que, per a l’associació, resulta convenient que s’identifique ja un dia com el del comerç local, “però nosaltres estem dia a dia treballant perquè els nostres negocis funcionen, i perquè els nostres associats estiguen informats de tot el que els puga interessar a fi d’ajudar-los a promocionar el seu comerç i a dinamitzar tot el que fem. El nostre premi és que tots els dies ens reconeguen els nostres clients i les institucions”.

Com a suport a la commemoració d’este dia, la façana de l’edifici consistorial llueix una pancarta al·legòrica.