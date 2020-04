L’Ajuntament de Sueca suspèn el pagament per ocupació de la via pública a bars i restaurants

Així mateix, permetrà l’ampliació de terrasses per mitigar la reducció d’aforament per seguretat



Des de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Sueca, davant la gran preocupació que se sent per la situació que estan travessant molts negocis locals a conseqüència del COVID-19, s’estan prenent una sèrie de mesures que tendeixen a pal·liar, al menys en part, els greus efectes econòmics que els està suposant esta crisi sanitària. Estes mesures busquen també que els comerços puguen obrir amb les majors condicions de seguretat possibles.



“En el cas particular dels hostalers, que han de pagar una taxa per ocupació de via pública que no estan realitzant, des de l’equip de govern hem decidit supendre el pagament d’esta taxa durant tot l’any 2020. La gent que l’haja pagada ja, haurà de sol·licitar la seua devolució, i els que no ho hagen fet encara, no han de fer-ho. Esta mesura no implica que, si durant este any algun comerç ha de sol·licitar l’ocupació de la via pública, no ho faça. Haurà de sol·licitar-la igualment però no pagarà la taxa. Seguim treballant perquè els nostres comerços puguen suportar de la millor manera possible esta situació “, ha explicat la regidora de Comerç, Manoli Egea.



Pel que fa a les mesures sobre les distàncies aconsellades per a més seguretat assenyalades pel govern central, des de l’Ajuntament es va a realitzar una modificació de l’ordenança per poder concedir més espai a les terrasses de bars i restaurants, en aquelles ubicacions que ho permeten, a fi de compensar la reducció d’aforaments.



“Esta mesura és una més de totes les que des de l’Ajuntament tenim previst dur a terme per promocionar la incentivació del sector econòmic local en 2020 i, fins i tot, en 2021”, ha informat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui així mateix ha assenyalat que “des de l’Ajuntament, dins de les nostres competències, i evitant qualsevol duplicitat amb les ajudes que els puguen arribar del Govern o la Generalitat perquè no es produïsquen incompatibilitats, farem tot el possible per ajudar a les nostres xicotetes i mitjanes empreses, i per col·laborar per incentivar la nostra economia local; tot i que esta crisi econòmica sembla que serà molt important i per això totes les institucions han d’oferir tots els recursos a l’abast per intentar moure el nostre sector econòmic. Este Ajuntament serà ací amb diferents mesures que, només les tinguem autoritzades, farem públiques també”.