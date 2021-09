L’Ajuntament de Sueca torna a actuar subsidiàriament en un immoble ruïnós

Connect on Linked in

Després de l’actuació, s’iniciaran els tràmits oportuns perquè el propietari es faça càrrec de les despeses generades per la seua omissió del deure de conservar l’edifici en òptimes condicions

La Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sueca continua realitzant actuacions per a solucionar reivindicacions històriques de la ciutadania. En concret, s’està treballant al carrer Algemesí, en un habitatge que presenta símptomes d’un possible col·lapse de l’estructura, les conseqüències del qual, per als edificis confrontants o els veïns que caminen per la vorera junt a la seua façana, podrien ser catastròfiques.

L’Ajuntament de Sueca s’encarrega de realitzar esta actuació de manera subsidiària, com ja va ocórrer fa uns mesos amb altres similars, executant l’acció quan suposa un perill imminent. Abans de prendre esta decisió, l’Ajuntament li ha transmés al propietari la situació de perill que presenta l’edificació. Quan no s’obté cap resposta per part seua, i després de complir-se tots els terminis legals i oportuns, des de l’Ajuntament es procedeix a actuar per a evitar que puga ocórrer qualsevol accident. A continuació, s’inicien els tràmits oportuns perquè el propietari de l’immoble derruït es faça càrrec de les despeses generades per la seua omissió del deure de conservar l’edifici en òptimes condicions. “Hem de vetlar per la integritat física dels nostres veïns i no esperar que ocórreguen desgràcies”, ha assenyalat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco, qui ha explicat també que des del departament es van marcar unes actuacions prioritàries a seguir pel fet que afectaven directament la integritat física de la ciutadania. “Estes actuacions afectaven un nombre determinat d’edificis que presenten estat de ruïna. En la passada legislatura, des de l’oposició, vaig preguntar en diverses ocasions per estos immobles a l’anterior govern municipal, ja que presentaven perill de despreniment, i la resposta va ser sempre la mateixa: està requerit al propietari. Ara, a més del requeriment, i després de complir-se tots els temps legals que se li concedeixen al propietari, si no actua, ho farà l’Ajuntament, sent les despeses que es produïsquen sempre a càrrec del propietari de l’immoble o solar. Hem de tindre ciutats lliures i segures perquè els espais públics els gaudim tots”.

Per la seua part, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat que “un altre dels nostres objectius en esta legislatura consistia a posar al dia alguns immobles que oferien una certa perillositat als vianants i, amb això, anar eliminant gradualment totes eixes tanques que semblaven perpetuar-se amb els anys als nostres carrers i que estan repartides per diferents llocs de la ciutat. Existeix un full de ruta per a anar millorant els carrers i places de Sueca, i estes actuacions també formen part d’eixa dignificació”.