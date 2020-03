L’Ajuntament de Sueca transmet un missatge de tranquil·litat davant l’alarmisme que es puga estendre per xarxes socials

Print This Post

L’alcalde i el regidor de Sanitat es reuneixen amb el director mèdic del Centre de Salut per a conéixer de primera mà la situació real del coronavirus en el nostre municipi



L’Ajuntament de Sueca vol transmetre a la ciutadania un missatge de tranquil·litat davant els comentaris que circulen estos dies per xarxes socials referents al coronavirus. Este matí, l’alcalde, Dimas Vázquez; el regidor de Sanitat, José Miguel Giménez; i la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, s’han desplaçat fins al Centre de Salut per a interessar-se de primera mà per la situació actual a Sueca sobre este tema, després de la rumorologia propagada a través de WhatsApp des de la passada nit que ha alertat a alguns veïns.



Després de reunir-se amb el coordinador mèdic del Centre, la recomanació a seguir és la de transmetre tranquil·litat a la ciutadania ja que, fins hui, dimecres 4 de març, no existeix cap cas confirmat en el municipi i, a més, Sueca està complint amb tots els protocols relatius a la prevenció del coronavirus. Així mateix, s’ha informat les autoritats municipals sobre el cas que es va produir anit (i que ha sigut la causa de la gran especulació que ha transcendit per les xarxes socials) quan es va atendre en urgències a un home amb uns símptomes determinats i es va decidir seguir els procediments habituals que marca el protocol en este tipus de situacions amb total normalitat, sense alarmismes.