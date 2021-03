L’Ajuntament de Sueca trau a licitació la reparació de la coberta de l’edifici consistorial

Print This Post

La Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sueca ha tret a licitació la reparació de la coberta de la casa consistorial a fi d’evitar filtracions d’aigua de pluja. El pressupost ascendeix a 63.602,36 euros i els treballs tindran una duració estimada de quatre mesos. L’actuació consistirà a garantir l’estanquitat de la coberta de l’edifici, reparant les goteres que es produeixen des de fa anys i que ocasionen molèsties en els despatxos de l’última planta, a causa de les bosses d’aigua en els falsos sostres que provoquen la caiguda d’este i els consegüents desperfectes en documents.

“Els edificis, especialment els que tenen valor patrimonial, han de mantindre’s i reparar-se a temps perquè, en cas contrari, podríem haver de lamentar el que va ocórrer en els sostres dels edificis de l’Arxiu Històric o el Consell Agrari. S’han de conservar en òptim estat perquè són una herència per als nostres fills i filles. En la mateixa línia, anem a actuar també en les naus principals d’accés al Cementeri Municipal, que també presenten goteres, abans que patisquen desperfectes molt més greus”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco.

Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat que “com a gestors públics a l’Ajuntament de Sueca, hem de vetlar també pel manteniment dels edificis municipals, perquè són patrimoni de tota la ciutadania i perquè alberguen material i documentació de vital importància per al col·lectiu. Per tant, continuarem treballant en esta línia que, hui dia, s’ha demostrat necessària i urgent davant el mal estat que presentava esta coberta”.