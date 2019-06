L’Ajuntament de Sueca ultima el Centre Municipal Bernat i Baldoví

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca adequa l’espai de l’amfiteatre una vegada finalitzades les obres per tal de permetre la seua obertura al públic

Després de finalitzar les obres per treure-li el màxim d’aprofitament de capacitat al Centre Municipal Bernat i Baldoví de Sueca, en les últimes setmanes s’ha procedit a habilitar i ultimar l’amfiteatre del centre cultural, per donar-li major seguretat i visibilitat a l’espectador i així poder-lo obrir al públic. Les darreres intervencions del consistori han estat per ampliar l’aforament, millorar l’accessibilitat del centre a la seua sala principal i a la segona planta i construir una nova sala a banda que permetrà diferents usos.

Per finalitzar i completar la remodelació del Bernat, s’ha incrementat l’aforament del centre amb vora 150 butaques a la zona de l’amfiteatre, s’ha millorat la seguretat i visibilitat amb la remodelació de la barana i la instal·lació d’un panell de cristall. En l’anterior intervenció de l’edifici es va crear una xicoteta sala a la segona planta amb 150 localitats i un escenari, que podrà acollir actes diversos com ara conferències, presentacions, entre d’altres. La nova sala i el pati de butaques principal tenen habilitades places per a la gent amb mobilitat reduïda. Així també, es va procedir a instal·lar un ascensor, per a l’accessibilitat de la planta superior i la nova estança.

Segons Julio Serra, regidor en funcions d’Urbanisme, “amb el condicionament de l’amfiteatre del Bernat completem el projecte per tal de millorar este centre municipal tan emblemàtic i afavorir l’experiència de l’espectador. Oficialment podem dir que el Centre Municipal Bernat i Baldoví podrà albergar ja 600 localitats” ha assenyalat Serra.

L’Ajuntament de Sueca, amb l’ajut de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports ha rebut una subvenció per import de 35.834,78 € que ha permés costejar la reparació de la coberta de l’edifici, la instal·lació d’una barana protectora i l’equipament tècnic i escènic de la nova sala i, d’esta manera, finalitzar el projecte de remodelació al complet. L’espai de l’amfiteatre s’obrirà de manera oficial al públic a partir d’este cap de setmana, amb l’estrena de l’obra de teatre TOC TOC, que està interpretada pels components del grup avançat del Taller Municipal de Teatre de Sueca.

El regidor de Cultura en funcions, Vicent Baldoví, ha explicat que, gràcies a esta subvenció es podran ultimar xicotetes coses que deixaran al Bernat i Baldoví finalitzat. “És un orgull acabar este projecte de remodelació que tant ens ha costat i en el qual hem invertit tant. Poder habilitar i millorar els seus serveis i la seua accessibilitat i augmentar el seu aforament, és el que necessita un edifici tan emblemàtic per a la ciutat de Sueca, amb una extensa i consolidada agenda cultural” ha afirmat el regidor