L’Ajuntament de Sueca vol mostrar el seu reconeixement i agraïment especial als serveis socials locals

L’Ajuntament de Sueca vol llançar un missatge essencial d’agraïment a totes les persones i col·lectius que, durant esta greu crisi sanitària, estan fent tot el possible per prestar els serveis bàsics i essencials a la ciutadania. “Des de la casa consistorial, volem fer públic el nostre agraïment especial als sanitaris, transportistes, farmacèutics, forns, carnisseries, pescateries, verduleries, gasolineres, quioscos, estancs, supermercats, papereries, ferreteries, serveis d’informàtica, correus, missatgeria, Policia Local, Guàrdia Civil, Protecció Civil, Creu Roja, sector agrícola local, neteja viària i recollida de residus, Serveis Municipals, Consell Agrari, Aigües de Sueca, i a tot el capital humà de l’Ajuntament que està treballant des de diferents fronts perquè tota la ciutadania dispose d’uns serveis en condicions en una època tan complicada i excepcional com esta”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



Al mateix temps, la primera autoritat local vol agrair i animar a tota la ciutadania, confinada en els seus domicilis, a continuar amb les pautes que ens marquen les autoritats sanitàries sobre prevenció perquè, segons les últimes dades, continuem descomptant dies i puguem tornar prompte a la normalitat, de manera gradual, que tots volem.



L’alcalde desitja, així mateix, fer una menció especial al personal del departament de Serveis Socials que, sota la tutela de la regidora Manoli Egea, està realitzant una labor encomiable. “Uns treballadors que tracten i cuiden diàriament a un col·lectiu d’alt risc de contagi, com són les nostres persones majors, i que en estos moments, més que mai, necessiten de la cura d’este personal. Per això, el nostre reconeixement institucional a estos col·lectius i centres, que, dins de les actuals condicions, tenen un nivell molt alt de demanda davant este repte dur i difícil. Ens referim al personal de la Residència San José, la Residència de Persones amb Discapacitat, el Centre Ocupacional Municipal, els Centres de Dia, el servei d’ajuda a domicili, el servei de menjar a casa, l’Asil d’Ancians, la Fundació SASM i Càritas. I dins de tot eixe col·lectiu social, els voluntaris, que s’ho mereixen tot”.



És per això que l’alcalde vol mostrar el seu més sincer agraïment i reconeixement, en el seu nom i en el de tot el consistori suecà, “a tots ells, i a tots els col·lectius que, en estos difícils moments, s’estan desvivint pels altres. Que els aplaudiments que oferim tots els dies siguen també per a ells i per a tota la ciutadania que, des del seu sacrifici, està col·laborant perquè tot açò passe al més prompte possible. Nosaltres continuem treballant incansablement pel benestar i la salut de la nostra ciutat i de les seues entitats locals menors del Perelló i Mareny de Barraquetes”.