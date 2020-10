L’Ajuntament de Torrent adjudica el projecte de reforma per a dotar d’un local d’ús social a les associacions i col·lectius locals

Connect on Linked in

Amb una superfície d’aproximadament 663 m², les instal·lacions comptaran amb una zona multiusos i diverses sales de menor grandària

Les associacions i col·lectius de Torrent disposaran d’un nou espai d’ús social per a realitzar les seues activitats situat al pati de la poma de l’edifici entre els carrers Federico Maicas, Verge de la Pau, Benemèrita Guàrdia Civil i Sedaví. El consistori torrentino ha adjudicat el projecte de reforma per a configurar el local dotant-lo d’una zona multiusos de major grandària i de diverses sales més xicotetes on se situaran les associacions.



Amb una superfície pròxima als 663 metres quadrats, es calcula que aproximadament 20 agrupacions puguen fer ús de les instal·lacions. En aquest sentit, el regidor de Participació Ciutadana, Pascual Martínez, ha explicat que amb aquesta iniciativa “promovem la participació social local posant a la disposició del teixit associatiu torrentino un espai perquè puguen realitzar les seues activitats i trobades”.



El projecte de reforma, que s’emmarca en el llistat d’actuacions finançades per les IFS (Inversions Financerament Sostenibles), contempla el tancament de les instal·lacions situades a l’interior de la poma però que no estan delimitades, per la qual cosa es precisa d’una sèrie d’obres que permeten el tancament total, és a dir la col·locació de portes i finestres en la seua façana interior. Amb aquesta mesura es podrà crear un horari per a obrir i tancar l’accés podent conciliar la convivència entre associacions i el veïnat.



Al mateix temps, s’escometran actuacions per a millorar l’accessibilitat mitjançant la instal·lació de rampes, així com totes les obres necessàries per a posar en funcionament l’activitat en funció del compliment de tota la normativa en vigor quant a la xarxa de sanejament, instal·lació lampisteria, climatització, electricitat, eficiència energètica, etc.



Finalment, també es remodelarà la plaça central instal·lant, a més, una àrea de jocs infantils en aquesta zona de Torrent amb pocs llocs per al gaudi dels xiquets i xiquetes. Aquesta mesura millorarà la imatge estètica del propi entramat dels edificis que l’envolten.