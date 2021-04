L’Ajuntament de Torrent amplia les zones verdes i recreatives del Vedat

Print This Post

La brigada d’obres i els serveis de jardineria treballen per a crear un espai de descans i esport en l’encreuament del Barranc de Picassent i Riu Cérvol

L’Ajuntament de Torrent ha iniciat les obres per a l’ampliació del parc situat en l’encreuament del Barranc de Picassent i el carrer Riu Cérvol. La brigada d’obres, al costat dels serveis de jardineria, treballa per a crear una zona de descans i esport per als veïns del Vedat.

El parc, situat en un lloc concorregut de passeig, tindrà un espai de pícnic, amb taules i gespa, i una zona biosaludable, amb màquines d’exercici a l’aire lliure. Així mateix, comptarà amb taules d’escacs i ping-pong perquè el jardí siga també un lloc de diversió i desconnexió.

“El principal objectiu de la creació d’aquest parc és continuar millorant la imatge del Vedat de Torrent, augmentant el verd urbà i mantenint l’essència de la zona”, assegura el regidor d’Espais Públics, Daniel Iserte.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins d’un pla de millora de l’entorn urbà, en el qual ja s’han dut a terme altres actuacions de jardineria i parcs, com la replantació d’arbres o la conservació i condicionament de parcs i jardins del terme. Després de la creació d’aquest nou parc, es duran a terme més accions de jardineria en la zona, com la poda de les zones verdes.