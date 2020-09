L’Ajuntament de Torrent aplica el nou tractament de endoterapia en els tarongers de Bisbe Benlloch i Gómez Ferrer

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal Nous Espais, ha iniciat el tractament mitjançant endoterapia dels tarongers amargs de la plaça Bisbe Benlloch i del carrer Gómez Ferrer. La endoterapia és una moderna tècnica que permet, de manera eficaç i sense risc per als veïns i veïnes, eliminar la plaga i millorar l’estat de conservació de l’arbratge. Aquest tractament, que s’injecta directament en el tronc, ja s’ha utilitzat amb èxit en el municipi per a combatre la procesionaria, el pugó o la galeruca, però per primera vegada s’està utilitzant com a acaricida en una altra mena d’arbratge.

En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau, ha ressaltat que “hem optat per la endoterapia per la validesa que aporta en combatre les plagues, però també pels avantatges que ofereix, ja que es tracta d’una tècnica més sostenible i respectuosa amb l’entorn i, sobretot, perquè evita les molèsties a la ciutadania”. Així doncs, es valorarà la necessitat d’ampliar a altres zones la utilització del mateix tractament.

En aquesta ocasió, la plaga que està afectant l’arbratge és l’aranya roja (Tetranychus urticae), que causa la descoloració i dessecació de les fulles en alimentar-se d’elles. En els tarongers afectats es manifesta amb taques groguenques i abombamientos en el feix. Quan el grau d’afecció és elevat, ocasiona intenses i brusques defoliacions que s’eviten amb el tractament realitzat.