L’Ajuntament de Torrent aprova els pressupostos per a 2021 amb la major despesa d’inversió en polítiques socials

El consistori augmenta en més de 327.000 € el pressupost destinat a programes de Família, Serveis Socials i Foment de l’Ocupació

La congelació de taxes i impostos es manté, així com les polítiques orientades a la reducció de deute

El ple de l’Ajuntament de Torrent va aprovar ahir a la vesprada el projecte de pressupostos municipals per a l’any 2021 presentat per l’equip de Govern, gràcies al suport dels grups parlamentaris del PSOE i Ciutadans. El pressupost, que ascendeix a 56.800.000€, manté l’estabilitat respecte a l’exercici anterior, encara que a causa de les circumstàncies s’han prioritzat les àrees socials -on s’ha incrementat l’import pressupostat-. Igualment, es manté la congelació de les taxes i imposats -rebaixant-les en alguns casos o creant bonificacions- i es continua amb la senda de reducció de deute iniciat en 2015, la qual ha descendit en més de 40 punts percentuals i al voltant de 30 milions d’euros des que s’iniciaren aquestes polítiques.

“Treballem pensant en la recuperació econòmica i en la necessitat de dotar a la ciutat dels ressorts i la resiliència adequada per a eixir reforçats d’aquesta sense deixar a ningú arrere.”, ha ressaltat el regidor d’Innovació i Economia, Andrés Campos. Així mateix, ha destacat que mantindre l’estabilitat del projecte “permetrà, no sols buscar la volta de la normalitat, sinó també afrontar els canvis que intenten millorar i corregir situacions que ja estaven necessitades de modernitzar-se abans de la pandèmia”.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Torrent incrementa en un percentatge significatiu la partida pressupostària destinada a l’àrea de “Actuacions de Protecció i Promoció social”, que inclou els programes de Foment de l’Ocupació, Serveis Socials i Família, augmentant-la en 327.731 euros. D’altra banda, també s’amplia el pressupost de l’àrea que inclou el compte destinat a beques, escolarització i ajudes a les escoles infantils i centres educatius, de manera que es garanteix l’accés a aquestes iniciatives en un moment tan crucial com aquest. Igualment, es consolida en el mateix nivell de subvenció la partida pressupostària destinada a les entitats locals, així com la prevista per a les ajudes d’emergència.

En conseqüència, aquestes modificacions en el projecte pressupostari pretenen focalitzar els recursos municipals a donar resposta a les necessitats de la ciutadania en les circumstàncies actuals, de manera que el treball conjunt amb la societat civil permeta la reconstrucció del teixit econòmic, d’ocupació i social de la ciutat. Per aqueixa raó, els pressupostos per a l’any 2021 aposten pels principis de solidaritat, servei públic i igualtat, integrant-los des d’una perspectiva transversal i flexible, que impulse als departaments municipals en aquesta direcció.

II Pla d’Actuació Municipal de lluita contra el COVID-19

També cal destacar que, atesa la rigorositat en la gestió dels recursos públics dels passats exercicis, s’ha generat un romanent de tresoreria que, una vegada liquidat el pressupost vigent, impulsarà un segon ‘Pla d’Actuació Municipal contra el COVID-19’ encaminat a la protecció social, al foment de l’ocupació, a l’ajuda d’empreses i autònoms i adaptar les infraestructures públiques a la nova situació generada per la pandèmia. D’aquesta manera, aquesta estratègia complementarà els avanços aconseguits amb el PAM 2020 de lluita contra el COVID-19 -que va comptar amb el consens de totes les forces polítiques presents en el Ple de la Corporació- quant a les campanyes de promoció del comerç local, polítiques de foment de l’ocupació dirigides al treball social i bonificacions tributàries.