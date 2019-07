L’Ajuntament de Torrent aprova inversions a la ciutat per un valor de més de 5.300.000 €

Connect on Linked in

Un total de 16 inversions financerament sostenibles transformaran la imatge i incrementaran els serveis de la ciutat

El ple de l’Ajuntament de Torrent va aprovar ahir en sessió extraordinària la modificació de crèdit per a executar el programa d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS) pertanyent al superàvit de més de sis milions d’euros amb el qual el consistori va tancar l’exercici de 2018. Amb un pressupost de 5.300.368 € es duran a terme les 16 iniciatives emmarcades dins del programa “Estalviar per a invertir” i plantejades per l’equip de govern “que van a transformes la imatge a la ciutat, posant en valor el nostre, solucionant problemes en el barri antic, continuant les IFS ja iniciades l’any passat i que permetran reurbanitzar la zona del eixample o la compra d’espais per a desenvolupar noves polítiques socials”, ha assenyalat l’alcalde Jesús Ros aquest matí en la tradicional trobada amb els mitjans de comunicació. Al mateix temps, Ros ha matisat que es tracta d’un primer bloc d’actuacions aprovat per la majoria de grups polítics, al qual acompanyarà en breu “un altre conjunt de IFS d’aproximadament un milió d’euros en el qual es contemplaran algunes de les propostes de la resta de grups polítics, com l’adquisició del Palau Giner Cortina, la modificació d’algun parc infantil i de les instal·lacions del Sant Gregori o la compra d’un solar al carrer Sant Nicolás”.

Entre les iniciatives aprovades es troba l’aposta per part del consistori de dotar a les associacions i col·lectius de Torrent d’uns nous espais perquè puguen realitzar les seues activitats. D’aquesta manera, s’habilitarà el nou local per a ús socialcultural adquirit recentment al pati de la poma de l’edifici entre els carrers Federico Maicas, Verge de la Pau, Benemèrita Guàrdia Civil i Sedaví, amb una inversió de 381.650, 40 €. També es comprarà un local en Parc Central per a usos socials i comunitaris, per un valor de 275.000 €.

Així mateix, l’ajuntament adquirirà l’immoble de l’antic cinema Cervantes, així com els seus locals confrontants, on es trobava la discoteca Ratlles, per un import de 678.000 €.

D’altra banda, també s’ha contemplat el subministrament de mobiliari per a equipament cultural de la sala cívica del Antic Mercat amb una inversió de 42.350 €. A aquestes iniciatives se suma l’habilitació local municipal per al nou centre de lectura de Parc Central, que estarà situat en la plaça de la Concòrdia, 3, per 402.009,48 €.

En l’àmbit esportiu, les inversions se centraran en la creació d’uns nous vestuaris per als camps de futbol de Parc Central, així com en la renovació dels vestuaris del Trinquet municipal. Totes dues iniciatives compten amb un pressupost de 416.869,20 € i 84.137,10 €, respectivament.

Un altre dels objectius de l’equip de govern és millorar la imatge i la mobilitat dels carrers i de Torrent, sobretot el barri antic i la zona de l’Eixample. Una de les mesures se centrarà en impulsar la plaça Major, en la qual s’ha aprovat l’adquisició de l’immoble del número 21 per un import de 698.000 €, que aconseguirà augmentar aquest espai que és l’epicentre de la cultura i les activitats festives torrentinas. Igualment, la Casa de la Cultura presentarà una imatge renovada, ja que amb un cost de 87.600 € es restaurarà la façana; una iniciativa que inclou la rehabilitació de les portes i finestres de l’emblemàtic edifici.

A aquestes mesures se suma l’adquisició de parcel·les destinades a zones verdes i viàries al carrer Sant Nicolás (351.751 €), al carrer Zaragoza (134.000 €) i al carrer Músic Marià Puig Yago (59.000 €). Igualment es realitzarà una reurbanització de les vies públiques en els barris de l’Eixample, de Nicolás Andreu i nuclis de població per un import de 1.400.000 €.

Al mateix temps, s’ha inclòs la compra de la parcel·la destinada a la construcció d’un centre caní en col·laboració amb l’Ajuntament de València en Partida Mes de Don Pere (17.000 €), que completarà els terrenys ja en possessió del consistori; l’adquisició de pou d’aigua en la parcel·la Sant Pasqual per a proveir els canons de Sideinfo (26.000 €) en la nova actuació de protecció del Vedat; o la renovació de la passarel·la de Parc Central (246.500 €), que millorarà la imatge de l’entrada a la ciutat.

L’alcalde Jesús Ros ha posat de manifest el seu agraïment als grups polítics per donar suport i aprovar les mesures presentades en el ple, al mateix temps que ha recordat que ja estan en marxa totes les IFS de l’any passat, entre les quals s’inclou, entre altres, la construcció del pavelló cobert, la reurbanització del solar de la Ciutat de la Justícia, la reforma del saló d’actes de la casa consistorial o el canvi de gespa dels camps de futbol de Parc Central.