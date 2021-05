L’Ajuntament de Torrent completarà amb aquest programa un total de 2 milions d’euros d’ajudes directes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Torrent ha aprovat les bases i la convocatòria de la Fase II de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir, subvencions directes gestionades pel consistori per a fer costat als sectors comercials locals afectats per la crisi derivada de la COVID-19, i ha ampliat les bases de la convocatòria d’ajudes, amb la finalitat que altres sectors també puguen beneficiar-se de les ajudes. Les sol·licituds podran presentar-se a partir de l’endemà de publicar-se en el butlletí oficial.



Amb una dotació d’1.973.516 euros, el Pla Resistir ha permés concedir, fins ara, ajudes per un valor aproximat de 900.000 euros, per la qual cosa encara es disposa d’una xifra que ronda 1.100.000 d’euros que l’Ajuntament destinarà a diferents sectors que s’han vist afectats per la pandèmia.



Per tant, a proposta del regidor d’Estratègia i Innovació, Andrés Campos, s’ha aprovat aquesta segona convocatòria d’ajudes directes destinades a autònoms i microempreses. Així mateix, “es flexibilitzen els criteris que regulen la concessió d’ajudes i, a més de mantindre les que es destinen a activitats que es consideren prioritàries, s’àmplia a altres sectors que també s’han vist afectats i que no van poder accedir a les ajudes en la primera fase del pla”, ha explicat Andrés Campos.



En aquest sentit, amb l’ampliació de la II Fase del Pla Resistir, es veuran beneficiades d’aquesta iniciativa prop de 115 activitats comercials i empresarials, desglossades principalment en activitats hostaleres, culturals, esportives, així com venda ambulant, que seran subvencionades amb una dotació fixa de 2.000 euros i una variable de 200 euros per treballador –fins a un màxim de 4.000 euros, corresponents a 10 treballadors.



Finalment, el responsable de l’àrea d’Estratègia i Innovació ha volgut agrair el treball de col·laboració que han brindat algunes associacions ciutadanes representants del teixit econòmic i empresarial, que en diverses reunions de treball han revisat els criteris i les condicions per a la concessió de subvencions i han suggerit, a més, algunes modificacions perquè les ajudes arriben a més sectors.



Referent a això, Marco Konjevic, en representació de l’Associació d’Hostaleria i Oci de Torrent i de l’Associació de Comerciants Torrent Comercial, ha destacat la seua satisfacció amb aquesta nova convocatòria i del diàleg de l’equip de govern amb els sectors més afectats i ha afegit que “quan els col·lectius ciutadans s’impliquen en les polítiques públiques de protecció social, s’aconsegueix atendre més situacions i de manera més eficient”.