L’Ajuntament de Torrent continua amb la recuperació de les zones verdes del Vedat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els serveis de jardineria treballen en la neteja de les faldes del Vedat pròximes a Miramar

L’Ajuntament de Torrent continua les labors de recuperació i sanejament del verd urbà del Vedat. Els serveis de jardineria treballen en la neteja de les zones de pas situades als voltants de Miramar, pròximes a l’àrea del carrer Riu Cérvol.

Aquesta iniciativa forma part del pla de millora de l’entorn urbà, pel qual s’estan duent a terme altres actuacions, com la reforma del parc situat en l’encreuament del Barranc de Picassent i el carrer Riu Cérvol. La brigada d’obres treballa per convertir el jardí en una zona de descans i esport per als veïns del Vedat, amb espai de pícnic, màquines d’exercici i jocs.

“Amb la recuperació de les zones verdes del Vedat, pretenem mantindre l’essència del barri, amb una jardineria sostenible, bonica i agradable”, explica el regidor d’Espais Públics, Daniel *Iserte.